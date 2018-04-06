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'ın Rusya'da yasaklanması için açıldı

(), anlık mesajlaşma uygulaması ’ın yasaklanması için açtı.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 11:59
Telegram'ın Rusya'da yasaklanması için dava açıldı

'un internet sitesinden yapılan açıklamada, kullanıcılarının mesajlaşmalarına erişim izini vermemesi nedeniyle 'a erişim yasağı konulması için açıldığı belirtildi.

GEÇEN AY REDDEDİLMİŞTİ

Son dönemde kullanımında artış görülen ve Rus girişimci tarafından kurulan Telegram şirketinin, tarafından (FSB) Telegram'da yapılan yazışmalara erişim için şirkete verdiği talimatın geçersiz kılınmasına yönelik açtığı dava geçen ay reddedilmişti.

PAVEL DUROV NE DEMİŞTİ?

Telegram'ın kurucusu Durov, bir süre önce Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Telegram, kapatılmasına yönelik tehditlere rağmen gizlilik politikasını korumaya devam edecektir. Telegram özgürlük ve gizlilik haklarını savunacaktır." açıklamasını yapmıştı.

Aylık 100 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı olan Telegram, yaygın anlık mesajlaşma uygulamaları arasında yer alıyor.

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Telegram'ın Rusya'da yasaklanması için dava açıldı
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