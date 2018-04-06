Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Teknoloji Haberleri > Uçak yolcularının kredi kartı bilgileri çalındı

Uçak yolcularının kredi kartı bilgileri çalındı

Havayolu şirketinin uğradığı sonucunda yüz binlerce yolcusunun ödeme bilgilerinin siber korsanların eline geçmiş olabileceğini açıkladı

Giriş Tarihi: 6.4.2018 21:39 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 21:47
Uçak yolcularının kredi kartı bilgileri çalındı

Delta Hava Yolları, siber korsanların sistemlerine sızdığını ve birkaç yüz bin yolcusunun ödeme bilgilerini ele geçirmiş olabileceklerini duyurdu.

Siber korsanlar, geçtiğimiz gün hava yolları şirketi tarafından kullanılan üçüncü taraf mesajlaşma uygulamasını kullanarak sistemlere sızmayı başardılar. Şirket tarafından yapılan açıklamada, "birkaç yüz bin" müşterinin isim, adres ve kredi kartı bilsinin korsanların eline geçmiş olabileceği belirtildi.

Delta, 28 Mart tarihinde kullandığı kurumsal sohbet uygulamasında zararlı bir yazılıma rastlandığı konusunda servis sağlayıcısı [24]7.ai isimli şirket tarafından uyarıldı. Söz konusu zararlı yazılımın, 26 Eylül - 17 Ekim 2017 tarihleri arasında sisteme sızarak veri çaldığı, ardından ekim ayı içerisinde giderildiği açıklandı.

TARİHİN EN BÜYÜK DDOS SALDIRISI GERÇEKLEŞTİ

Delta Hava Yolları, yolcu verilerinin siber korsanların eline geçip geçmediği konusunda net bir açıklama yapamadıklarını duyurdu. Şirket, söz konusu saldırı sonrasında kredi kartları siber korsanlar tarafından kullanılan müşterilerin bu durumdan sorumlu tutulmayacaklarının sözünü verdi.

Habertürk'e göre, hava yolları şirketi, saldırıdan etkilenen müşterilere ücretsiz kredi kartı takip sistemi sağlıyor. Şirketin delta.com/response sayfasından konuyla ilgili detaylı bilgi alınabiliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Uçak yolcularının kredi kartı bilgileri çalındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN