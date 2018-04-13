Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Teknoloji Haberleri > O şirket açık ara en güvenilmeyen teknoloji şirketi!

O şirket açık ara en güvenilmeyen şirketi!

İnternette yapılan ankette açık ara en güvenilmeyen şirketi seçildi.

Giriş Tarihi: 13.4.2018 21:31
O şirket açık ara en güvenilmeyen teknoloji şirketi!

CEO'su Mark Zuckerberg'in ABD Senatosu'nda ifade verdiği sırada Recode sitesi tarafından yayınlanan bir ankette, kullanıcılara kişisel verilerin korunmasında en az güvendikleri şirket soruldu.

Recode'un anketi kişisel verileri koruması ve kullanması açısından en az güvenilen şirketleri sorduğu ankette kullanıcılara seçenek olarak Amazon, Apple, Facebook, Google, Lyft, Microsoft, Netflix, Tesla, Snap ce Uber'i sundu.

Ankete katılanların yüzde 56'sı Facebook'u en güvenilmez şirketi olarak seçerken, en yakın takipçisi Google ise katılımcıların yalnızca yüzde 5'i tarafından işaretlendi. Üçüncülüğü paylaşan Uber ve Twitter yüzde 3, Snap, Amazon ve Apple ise yüzde 2 oy aldı.

Microsoft, Lyft, Tesla ve Netflix ise kullanıcıların yüzde hesabına katılamayacak kadar küçük bir bölümü tarafından güvenilmez olarak görüldü.

Habertürk'e göre, Cambridge Analytica skandalı sonrasında eleştirilerin hedefi olan Facebook'un milyarlarca dolar cezaya çarptırılması ve sosyal medya endüstrisine sıkı düzenlemelerin getirilmesi bekleniyor.

BİR GÜNDE MİLYARLARCA DOLAR KAZANDI MİLYONLARCA FACEBOOK KULLANICISI HESAPLARINI SİLDİ!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
O şirket açık ara en güvenilmeyen teknoloji şirketi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN