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ücretsiz programı başlattı

, cuma günü yaptığı açıklamada 'larda yaşanan pil arızası sonucu dünya çapında ücretsiz değişim programı başlattığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 21.4.2018 18:03
Apple ücretsiz pil değişim programı başlattı

, Ekim 2016 ile Ekim 2017 arasında üretilen 13 inçlik touchbar bulunmayan 'ların değişim programına dahil olduğunu belirtti.

IPHONE'LARA DA YAPMIŞTI

Apple'ın sitesindeki forma cihazının seri numarasını giren kullanıcılar programına dahil olup olmadığını görebiliyor.

Apple daha önce de 6, iPhone 6s ve iPhone SE modellerinin pil ömrünü uzatmak için telefonları yavaşlattığını kabul etmiş ve özür dilemişti. Etkilenen modeller için pil değiştirmenin fiyatını 79 $'dan 29 $'a düşürmüştü.

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Apple ücretsiz pil değişim programı başlattı
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