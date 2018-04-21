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'ya şoku!

İşyeri güvenliği düzenleyicileri, üreticisi 'nın Kuzey Kaliforniya'daki fabrikasında iki kazayı araştırdıklarını söylediler.

Giriş Tarihi: 21.4.2018 17:29 Güncelleme Tarihi: 21.4.2018 17:36
Tesla'ya soruşturma şoku!

New York Times gazetesi, Raporlama Merkezi'nin 'da bir dizi yaralanmadan sonra araştırmanın başladığını bildirdi.

Kaliforniya'nın İş Güvenliği ve Sağlığı Bölümü Cuma günü, belirtilmeyen bir olayla ilgili soruşturma açtığını söyledi. Ajans daha önce 30 yaşındaki bir taşeronun çenesini kırarak sonuçlanan bir olayı araştırdığını bildirmişti.

İŞ BİRLİĞİ YAPIYORLAR

Tesla yetkilileri, 'nin 'nun güneyinde yer alan Fremont'taki fabrikada meydana gelen yaralanmaların yanlış değerlendirildiğini ve raporlamanın ayrıntıları belirtilmemiş yanlış bilgilere dayandığını söylüyorlar.

Tesla cuma günü yaptığı açıklamada, tüm işçi yaralanmalarını ciddiye aldığını ve soruşturmalar konusunda iş birliği yaptığını söyledi.

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Tesla'ya soruşturma şoku!
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