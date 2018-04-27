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Ölümsüz oldukları söyleniyor

İngiliz Gazetesi, ölümsüzlükle ilgili teorileri derledi. Bunun en dikkat çekeni 'yle ilgili 'Sağlıklı olmak için kan içiyorlar' teziydi. 'ı ise İlluminati tarikatının sakladığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 27.4.2018 14:56 Güncelleme Tarihi: 27.4.2018 15:01
Ölümsüz oldukları söyleniyor

İngiltere'nin en yüksek tirajlı gazetelerinden , imza attığı araştırma haberiyle ülkede yeniden 'komplo teorileri' tartışmalarını alevlendirdi. Hollywood dünyasından 'ne kadar birçok kişiyle ilgili ortaya atılan komplo teorilerini yeniden gündeme getiren gazetenin en ilginç tezi ise 65 yaşındaki eski gazeteci 'nin savunduğu komplo teorisiydi. Ünlü yazar, ölüm tehditleri almasına rağmen yıllar önce ortaya attığı teorisinin arkasında durduğunu söyledi. Kimilerine göre gülünç kimilerine göreyse ürkütücü olan bu çılgın teoriye göre 'Reptilian' denilen bir tür olan İngiliz Kraliyet Ailesi üyeleri, genç kalmak ve sağlıklı yaşam uğruna insan kanı içiyor..

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Ölümsüz oldukları söyleniyor
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