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Genç adayından ilginç kampanyası

'da pazar günü gerçekleşecek ler öncesinde adaylar kampanyalarını sürdürürken, 24 yaşındaki bir aday, genç seçmenlerin dikkatini çekmek için kampanyasını mobil arkadaşlık uygulaması 'a taşıdı.

Giriş Tarihi: 28.6.2018 12:24 Güncelleme Tarihi: 28.6.2018 12:30
Genç milletvekili adayından ilginç seçim kampanyası

Bir ülkesi olan 'da önümüzdeki pazar günü heyecanı yaşanacak. 127 milyon nüfuslu ülke sandık başına giderek yeni cumhurbaşkanını, genel ve yerel yönetimini seçecek.

Tüm adaylar seçim kampanyalarına son sürat devam ederken bazı adaylar kampanyaları ile dikkatleri ekstra olarak üzerine çekiyor.

ALIŞILMADIK ADAYLAR VAR

Meksikalı seçmenleri bilindik siyasetçilerin yanında, bir rock şarkıcısından 24 yaşındaki genç bir kadına, sırf oy toplamak için cinsiyet sahteciliği dahi yapmaya hazır alışılmadık adaylar bekliyor.

BBC'de yer alan habere göre, bu farklı adayların başında seçim kampanyasını 'da yürüten adayı geliyor.

24 yaşındaki Orellana'nın sloganı ise şöyle: "Siyaset hiç bu kadar çekici olmadı!" (NTV)

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Genç milletvekili adayından ilginç seçim kampanyası
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