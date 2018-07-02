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'in kargo kapsülü istasyonuna vardı

'in, Falcon roketiyle fırlattığı Dragon kargo kapsülü Uluslararası İstasyonu'na ulaştı.

AA Teknoloji Haberleri
SpaceX'in kargo kapsülü uzay istasyonuna vardı

'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, üç gün önce Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava Üssü'nden fırlatılan Dragon kargo kapsülünün Uluslararası İstasyonu'na vardığı belirtildi.

Yaklaşık 2 bin 700 kilogram yük taşıyan kapsülde "Cimon" isimli yapay zekaya sahip robot, bir araştırma için 20 civarında fare ve yüksek kafeinli kahve bulunduğu kaydedildi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı iş birliğiyle bilimsel çalışmalar yürütülüyor.

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SpaceX'in kargo kapsülü uzay istasyonuna vardı
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