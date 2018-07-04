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'de kötü gidişat sürüyor! Yüzlerce çalışanını işten çıkarıyor

Tayvanlı teknoloji şirketi 'nin bir süredir kötü gidişi sürüyor. Firma son olarak yüzlerce çalışanını işten çıkarma kararı aldı.

Giriş Tarihi: 3.7.2018 20:09 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 05:52
HTC'de kötü gidişat sürüyor! Yüzlerce çalışanını işten çıkarıyor

'den kötü haber geldi. Tayvanlı teknoloji devi işletme masraflarını düşürmek ve zararını azaltmak için küçülmeye gidiyor.

Şirket önümüzdeki aylarda çalışanlarının yüzde 22'sinin işine son verecek. Bu da 1500 çalışanın işini kaybedeceği anlamına geliyor.

NTV'ye göre şirketin bu kararı sonrası işten çıkarılacak 1500 kişi eylül ayına kadar işten çıkarılmış olacak. Şirket işten çıkarmaları Tayvan'daki üretim tesislerinde yapacak. Çalışan sayılarının en çok azalacağı departmanın akıllı telefon birimi olacağı söyleniyor.

Şirketin bu işten çıkarma açıklaması, akıllı telefon ve VR departmanlarını birleştirme kararı alınmasının ardından geldi.

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HTC'de kötü gidişat sürüyor! Yüzlerce çalışanını işten çıkarıyor
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