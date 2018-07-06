Lenovo Watch X satışa çıkar çıkmaz 15 saniyede tükendi!

Lenovo Watch X'de mekanik bir kadran ve kalp atış hızı, dinlenme kalp atış hızı ve hava basıncını gösteren küçük bir OLED ekran var. Geleneksel bir kol saati gibi görünen Watch X, safir kristal saat yüzü ile birlikte 316L cerrahi sınıf çelik gövdeye sahip. Manyetik tokalı Milano kayış ile gelen akıllı saatin isteğe bağlı deri kayışlı varyantının ise bu yılın sonunda raflarda olması bekleniyor.

45 GÜNLÜK BEKLEME SÜRESİ

80 metreye kadar suya dayanıklı olan Watch X'te 6 eksenli bir sensör var. Lenovo akıllı saatteki 600 mAh kapasiteli pilin tek şarjla 45 günlük bekleme süresi sunabileceğini iddia ediyor. Bluetooth bağlantısı olan cihazın, Watch 9 ile aynı Lenovo Watch uygulaması ile çalıştığını belirtelim.

Donanımhaber'in haberine göre Lenovo Watch X şu anda yalnızca Çin'de satın alınabiliyor. Şirket akıllı saati diğer ülkelerde satışa sunmayı planlayıp planlamadığını henüz kesin olarak açıklamadı.