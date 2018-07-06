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X satışa çıkar çıkmaz 15 saniyede tükendi!

Bugün ilk kez satışa sunulan X, sadece 15 saniye içerisinde tükendi. Watch X, bu yılın başlarında çıkan Watch 9'un gelişmiş bir versiyonu olarak lanse edildi. şu an 'de 45 dolar gibi bir fiyat etiketi ile satılıyor.

Giriş Tarihi: 6.7.2018 09:49 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 09:55
Lenovo Watch X satışa çıkar çıkmaz 15 saniyede tükendi!

X'de mekanik bir kadran ve kalp atış hızı, dinlenme kalp atış hızı ve hava basıncını gösteren küçük bir OLED ekran var. Geleneksel bir kol saati gibi görünen Watch X, safir kristal saat yüzü ile birlikte 316L cerrahi sınıf çelik gövdeye sahip. Manyetik tokalı Milano kayış ile gelen in isteğe bağlı deri kayışlı varyantının ise bu yılın sonunda raflarda olması bekleniyor.

45 GÜNLÜK BEKLEME SÜRESİ

80 metreye kadar suya dayanıklı olan Watch X'te 6 eksenli bir sensör var. akıllı saatteki 600 mAh kapasiteli pilin tek şarjla 45 günlük bekleme süresi sunabileceğini iddia ediyor. Bluetooth bağlantısı olan cihazın, Watch 9 ile aynı Lenovo Watch uygulaması ile çalıştığını belirtelim.

Donanımhaber'in haberine göre Lenovo Watch X şu anda yalnızca 'de satın alınabiliyor. Şirket akıllı saati diğer ülkelerde satışa sunmayı planlayıp planlamadığını henüz kesin olarak açıklamadı.

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Lenovo Watch X satışa çıkar çıkmaz 15 saniyede tükendi!
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