iOS 11.4.1'de güvenlik açığı bulundu!

iOS 11.4.1 aslında ufak bir yazılım. iPhone'umu Bul'daki bir hatayı düzeltiyor, ayrıca güvenliği yükseltiyor. Fakat güncelleme içinde başka gizli bir özellik daha var, daha önce beta sürümlerinde karşımıza çıkan USB Restricted Mode bulunuyor. Yani kısaca kısıtlı mod da diyebiliriz.

ŞİFRE KIRICILARA KARŞI OLAN ÖZELLİK

Bu özellik USB ile bağlanmış iPhone veya iPad'in bir saati aşkın süredir kilitli kalmasından sonra veri aktarımını otomatik olarak kesiyor ve sadece cihazın şarj olmasını sağlıyor. Kısıtlı mod cihazların şifresinin kırılmasını engellemek için hayata geçirilen bir özellik. Bahsettiğimiz mod, Ayarlar>Touch ID ve Parola kısmında Kilitliyken Erişime İzin Ver menüsünün en altında bulunuyor (Aynı ayar iPhone X'te ise Face ID ve Parola altında bulunuyor). Apple şifre kırıcı cihazların önüne geçmek için böyle bir yönteme başvurdu. Daha önce Apple ve Amerikan hükümetinin arası bu konu yüzüne gerilmişti.

Bununla birlikte güvenlik şirketi olan ElcomSoft, USB kısıtlama modunda bir açık olduğunu belirtti. Bu modun aktif olması için geri sayım yaptığını, bu sayımın sıfırlanabildiğini söyledi. Yekililer böylece şifre kırıcı kişilerin zaman kazanabileceğini sözlerine ekledi. Apple'ın bu konuda kısa süre içinde yeni bir güncelleme çıkarması bekleniyor.