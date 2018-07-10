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11.4.1'de güvenlik açığı bulundu!

yeni güncellemesi 11.4.1 sürümünü yayınladı. Bazı hataları gideren ve güvenlik iyileştirmesi içeren yazılım paketinde açık bulundu.

Giriş Tarihi: 10.7.2018 15:40
iOS 11.4.1'de güvenlik açığı bulundu!

11.4.1 aslında ufak bir yazılım. 'umu Bul'daki bir hatayı düzeltiyor, ayrıca güvenliği yükseltiyor. Fakat güncelleme içinde başka gizli bir özellik daha var, daha önce beta sürümlerinde karşımıza çıkan Restricted Mode bulunuyor. Yani kısaca kısıtlı mod da diyebiliriz.

ŞİFRE KIRICILARA KARŞI OLAN ÖZELLİK

Bu özellik USB ile bağlanmış iPhone veya iPad'in bir saati aşkın süredir kilitli kalmasından sonra veri aktarımını otomatik olarak kesiyor ve sadece cihazın şarj olmasını sağlıyor. Kısıtlı mod cihazların şifresinin kırılmasını engellemek için hayata geçirilen bir özellik. Bahsettiğimiz mod, Ayarlar>Touch ID ve Parola kısmında Kilitliyken Erişime İzin Ver menüsünün en altında bulunuyor (Aynı ayar iPhone X'te ise Face ID ve Parola altında bulunuyor). şifre kırıcı cihazların önüne geçmek için böyle bir yönteme başvurdu. Daha önce Apple ve Amerikan hükümetinin arası bu konu yüzüne gerilmişti.

Bununla birlikte güvenlik şirketi olan ElcomSoft, USB kısıtlama modunda bir açık olduğunu belirtti. Bu modun aktif olması için geri sayım yaptığını, bu sayımın sıfırlanabildiğini söyledi. Yekililer böylece şifre kırıcı kişilerin zaman kazanabileceğini sözlerine ekledi. Apple'ın bu konuda kısa süre içinde yeni bir güncelleme çıkarması bekleniyor.

Apple iOS 11.4.1 güncellemesini yayınladı! iOS 11.4.1'deki yenilikler nedir?

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iOS 11.4.1'de güvenlik açığı bulundu!
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