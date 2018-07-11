Nokia'dan 1 milyar dolarlık anlaşma

Nokia, Çin merkezli operatöre kesintisiz bağlantı ve dönüşüm desteği sunacak. Çin'deki 5G ağların ortak kurulumu için anlaşan iki şirket, hizmeti tüketicilere şubatta sunmayı hedefliyor.

Finlandiya merkezli Nokia'nın mobil radyo erişimi kadar sabit erişim, IP yönlendirme, optik aktarım, müşteri yönetimi gibi hizmetleri de verecek. Nokia'nın Hagzhou şehrinde bir laboratuvar kurması ve burada yapay zeka, yeni nesil bulut ve 5G hizmetleri üzerinde ARGE çalışmaları yapması da bekleniyor.

Habertürk'e göre anlaşmanın imzalanması sonrasında Nokia hisseleri yüzde 1,3 artış gösterdi.

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