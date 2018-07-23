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'den bir kötü haber daha! (Artık orada telefon satmayacak)

'den kötü haberler gelmeye devam ediyor. Şirket şimdi de piyasasından çekilme kararı aldı.

Giriş Tarihi: 23.7.2018 17:46 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 17:53
HTC'den bir kötü haber daha! (Artık orada telefon satmayacak)

Economic Times'ın haberine göre firmanın üst seviye üyelerinden birkaçını da içeren yönetimi istifa dilekçelerini vermiş durumda. 70-80 üyeden oluşan ekibin büyük bir kısmının ayrılmaları istendi. Firma, şimdilik günlük çalışmaları sürdürmek için küçük bir ekibi tutmaya devam ediyor.

Ayrıca firma, ülke içerisindeki tüm dağıtım anlaşmalarını da sonlandırıyor ve ülkedeki yerel üretim neredeyse bir yıl önce sonlandırılmıştı. Ancak ülkeden tamamen çekilecek gibi gözükmüyor ve VR cihazlarını sunmaya devam edecek. Şu anda firmanın ülke içerisindeki fiziksel akıllı telefon satışları durmuş durumda ama bir yöneticinin söylediğine göre online satışlar ve destek sunulmaya devam edecek.

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HTC'den bir kötü haber daha! (Artık orada telefon satmayacak)
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