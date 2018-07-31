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12 beta 5'i yayınladı! beta 5 yenilikleri nedir?

, 12'nin beta testine hız kesmeden devam ediyor. Cupertino merkezli şirket beta 5 sini paylaştı. Yaklaşık 600 MB büyüklüğünde olan beta 5 içinde bir takım yeni özellikler bulunuyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.7.2018 09:29 Güncelleme Tarihi: 31.7.2018 09:43
Apple iOS 12 beta 5'i yayınladı! iOS 12 beta 5 yenilikleri nedir?

12 beta 5 si yayınlandı. bu güncelleme ile birlikte özellikle kullanıcılarını sevindirecek bir hareket yaptı. Apple, beta 5'te duvar kağıdı doygunluğunun artırılmasından, Fotoğraflar uygulaması için yeni açılış ekranına kadar onlarca farklı küçük yeniliği kullanıma sunuyor.

Pil sağlığı artık beta sürecinden çıkarılırken, FaceTime'da bağlantı yapıldığında ve bağlantı sonlandırıldığında çıkan sesler değiştirilmiş durumda. Geliştiricilerin kullanımına sunulan beta 5, yaklaşık 600 MB boyutunda.

ŞARJ KUTUSUNUN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Beta 5'in en dikkat çekici noktası ise AirPods için ın doğrulanması oldu. Kablosuz şarj kutusunun görüntüsü iOS 12 beta 5 sürümü sayesinde ortaya çıktı. Tasarımda büyük bir değişim olmazken, şarjı gösteren bir led ışık yer alıyor.

Hali hazırda AirPods sahibi olanlarında tanıtıldığında satın alabileceği bu kablosuz şarj kutusunda, kulaklıkların şarj olduğu yeşil ışık ile gösteriliyor. iOS 12 beta 5 sürümünü cihazınıza yükleyebilmeniz için tahmin edebileceğiniz gibi cihazınızın UDID kaydının yapılmış olması, yani bir geliştirici hesabına sahip olmanız gerekiyor. (Hürriyet)

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Apple iOS 12 beta 5'i yayınladı! iOS 12 beta 5 yenilikleri nedir?
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