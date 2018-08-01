Honor Note 10 duyuruldu! Note 10'un özellikleri nedir?

Honor, yeni amiral gemisi Honor Note 10'u tanıttı. Telefonun üzerinde bulunan fiziksel tuş, CPU Turbo, GPU Turbo ve Double Turbo modlarını etkinleştiriyor.

Honor Note 10'da 8 katmanlı ısı dağılımı sunan THE NINE sıvı soğutma sistemi kullanılıyor. Harici ısı dağıtım katmanı, cihaz ısının %41 daha dengeli yayılmasını sağlarken ortalama sıcaklığı da 10 derece kadar düşürüyor. Soğutma sisteminde PC seviyesinde sıvı soğutma boruları yer alıyor.

Honor Note 10'un teknik özellikleri:

Boyutlar: 177 × 85 × 7.65mm

Ağırlık: 230g

6.95 inç (1080 × 2220 piksel) FHD+ AMOLED 18.5: 9 oranında 2.5D kavisli cam ekran, % 115 NTSC Renk Gamı

Octa-Core Huawei Kirin 970 (4 x 2,4 GHz A73 + 4 x 1,8 GHz A53) işlemci

Mali-G72 MP12

6GB RAM ve 64GB/128 GB depolama alanı, 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı

microSD ile 256GB'a kadar genişletilebilir hafıza

EMUI 8.2 ile Android 8.1 (Oreo)

Hibrid Çift SIM (nano + nano / microSD)

LED flaş ile 16MP arka kamera, f / 1.8 diyafram, PDAF, CAF, f / 1.8 diyafram ile ikincil 24MP arka kamera

13MP ön kamera, f / 2.0 diyafram

Parmak izi sensörü

USB Tip-C ses, Dolby Atmos, Çift hoparlörler

Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC, USB Tip-C

Süper Şarj hızlı şarjlı 5000mAh

Gece yarısı siyahı ve fantom mavisi renk seçenekleri ile satışa çıkan Honor Note 10'un 6GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip modeli 409 dolar, 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip modli ise 468 dolar, 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip modeli ise 527 dolar fiyat etiketine sahip. Telefon 1 Ağustos'tan itibaren Çin'de satışa sunulacak. (Milliyet)