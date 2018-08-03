Samsung Galaxy Tab S4 tanıtıldı! İşte Galaxy Tab S4'ün özellikleri

Samsung yeni tableti Galaxy Tab S4'ü tanıttı. 10.5 inç'lik ekranıyla gelen cihaz Snapdragon 835 işlemciden güç alıyor. Serinin önceki modellerine kıyasla oldukça şık bir tasarıma sahip olan Galaxy Tab S4'te, 10.5 inç büyüklüğünde bir Super AMOLED ekran yer alıyor. 16:10 formatındaki bu ekran, 2560×1600 piksel çözünürlük sunuyor. Sistem 4GB RAM ve 64GB/256GB arttırılabilir depolama kapasitesi ile destekleniyor.

7300mAh kapasiteli batarya hızlı şarj ile desteklenirken 4 köşedeki hoparlörler AKG tarafından optimize edilmiş. Arka kısımda 13MP çözünürlüğündeki kamera 4K video kaydı yapabiliyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde.

Galaxy Tab S4 bazı ilklere de sahip. Samsung DeX aksesuarını destekleyen ilk tablet modeli Galaxy Tab S4 oldu. DeX aksesuarına bağlı iken tablet arayüzü masaüstü görünümüne bürünüyor ve Microsoft Office gibi PC tarzı uygulamaları çoklu olarak çalıştırabiliyor. Uygulamalar arasında sürükle-bırak ve kopyala-yapıştır yapılabiliyor.

Diğer taraftan HDMI-USB Tip-C dönüştürücü adaptörü ile Samsung DeX üzerinde harici monitör olarak da kullanılabiliyor. Yine daha gelişmiş S Pen ekran kalemi ilk kez bu modelde karşımıza çıkıyor.

Galaxy Tab S4 modeli 64GB WiFi versiyonu için 700 Avro, LTE versiyonu için 760 Avro, 256GB WiFi versiyonu için 800 Avro ve LTE versiyonu için 860 Avro fiyat etiketi isteniyor. Klavyeli kılıf 150 Avro iken standart kılıf 70 Avro fiyat etiketine sahip. Satışlar 24 Ağustos tarihinde başlıyor. (Hürriyet)