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On8 resmen duyuruldu

Samsung, 9'un tanıtımına hazırlanırken diğer yandan da farklı modellerini de duyuruyor. Bunun son örneği ise Galaxy On8 oldu. Giriş segmentinde olan telefon devasa ekranıyla dikkat çekiyor. İşte On8'in özellikleri...

Giriş Tarihi: 2.8.2018 16:14
Samsung Galaxy On8 resmen duyuruldu

Teknoloji devi Samsung, yeni giriş seviye akıllı telefonu Galaxy On8'i resmi olarak kullanıcılarının beğenisine sundu.

6 inç ekranı ve + çözünürlüğü ile seviyesine göre oldukça iyi görüntü kalitesi sunan On8, 16MP+5MP çift arka kamerası ile Background Blur Shape, Portrait Dolly ve Portrait Backdrop gibi özellikleri ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Ek olarak cihazda yapay zeka destekli Samsung Mall uygulaması ön yüklü olarak kullanıcılara sunulacak. Genel olarak teknik özelliklerine bakacak olursak;

İşlemci: Snapdragon 450
RAM: 4GB
Depolama: 64GB+MicroSD
Ekran: 6 inç HD+ Super AMOLED
Arka Kamera: 16MP, f/1.7 diyafram + 5MP, f/1.9 diyafram
Ön Kamera: 16MP, f/1.9 diyafram
Batarya: 3500mAh
İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo
Bağlantı: 4G VoLTE, Wi-Fi a/b/g/n (2.4/5GHz), Bluetooth 4.2 LE, ANT+, GPS

Toplamda iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan On8, 250 dolar fiyat etiketine sahip olarak satış sunulacak. Henüz ürünün ne zaman ülkemize gelip gelmeyeceği ise detaylandırılmış değil. (Teknolojioku)

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Samsung Galaxy On8 resmen duyuruldu
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