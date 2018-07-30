Samsung Galaxy Note 9'un seçenekleri ve fiyatları ortaya çıktı

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note 9'u tanıtım lansmanına haftalar kala cihazın fiyatı ve hafıza depolama seçenekleri ortaya çıktı. Endonezya'daki bir reklam posteri, model hakkında pek çok bilgiye ulaşmamızı sağlıyor. Daha önceden edinien bilgilerde Galaxy Note 9'un Mystic Black, Engineered Blue ve Artisan Copper ismine sahip üç adet renk seçeneğinin olacağı biliniyordu.

Endonezya'daki fiyatlara göre Galaxy Note 9'un 128 GB hafıza boyutuna sahip olan versiyonu bugünün döviz kuruna göre yaklaşık 936 dolar fiyata olacak. 512 GB'lık seçeneği tercih edenler ise biraz daha fazla ödemek zorunda kalacak çünkü bu versiyonun fiyatı ise 1,214 dolar civarında. 64 GB'lık model ise muhtemel geliştirilmeyecek.

128 ve 512 GB'lık versiyonların fiyatları dışında posterden öğrendiğimiz bir bilgi daha var. Görünüşe göre Endonezya'da Galaxy Note 9, yanında bazı ek hediyeler ile kullanıcılara sunulacak. Ürünü ön sipariş eden kullanıcılar, tercih ettiği versiyona göre 40 inç veya 32 inç'lik Samsung televizyona sahip olacak. Benzer bir kampanyanın ABD'de olacağına ilişkin dedikodular da var. Ancak ABD'de verilen ön sipariş hediyesi büyük ihtimalle bir Gear S3 akıllı saat olacak.

Samsung Galaxy Note'un 9 Ağustos'taki tanııtm lansmanı merakla bekleniyor. (Habertürk)

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