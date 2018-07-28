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kendi grafik işlemcisini geliştirecek

Kendi grafik birimini geliştirme konusunda iddialı olan sağlam bir ekiple çalışmalarını sürdürüyor. Kaynaklar prototip aşamasına geçildiğini ifade ediyor.

Giriş Tarihi: 28.7.2018 11:13 Güncelleme Tarihi: 28.7.2018 11:27
Samsung kendi grafik işlemcisini geliştirecek

Teknoloji gündemi uzun süredir 'un kendisine ait bir grafik birimi üzerinde çalıştığı iddialarını araştırıyor. Yeni bilgiler grafik biriminin sadece lar ile sınırlı kalmayacağını gösteriyor.

YENİ GRAFİK BİRİMİ NELER SUNUYOR?

'den gelen bilgilere göre Samsung yeni grafik birimi konusunda önemli mesafeler kaydetti ve prototip aşamasına geçilmiş durumda. Kaynaklar son 10 yıldaki en önemli grafik teknolojileri atılımı olduğunu belirtiyor.

Samsung'un geliştirici ekibinde bir dönem 'nın önemli ismi olan Chien-Ping Lu da var. Bir süre MediaTek'te çalışan Lu sonrasında Samsung'a katılmıştı. Lu'nun önemli katkılar yaptığı belirtiliyor.

Samsung yeni grafik birimini sadece akıllı telefonlarda kullanmak istemiyor. Dizüstü bilgisayarlardan süper bilgisayarlara kadar geniş bir yelpazede yeni grafik birimine pazar arayacak. Yeni grafik birimi geleneksel yöntemin yerine birden fazla komutu tek bir döngüde yerine getirebilen bir yöntem benimsemiş.

NVIDIA VE AMD İLE REKABETE GİRECEK

Açıklamalara bakılırsa mobil pazarda ve Qualcomm'dan tutun sunucu pazarında ve Nvidia'ya kadar Samsung geniş bir rekabet alanı belirlemiş gibi görünüyor. Elbette mobil pazar dışında bu grafik birimini pazarlayabilmek oldukça zor olacaktır.

9 iddiaları yapılsa da yeni grafik biriminin lansmanı muhtemelen bu yıl olmayacak. Belki Galaxy S10 serisi ile birlikte Samsung'un ilk örneği piyasaya sürdüğünü görebiliriz. Diğer taraftan gündemdeki oyuncu odaklı telefonda da muhtemelen bu grafik birimi kullanılacaktır.

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Samsung kendi grafik işlemcisini geliştirecek
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