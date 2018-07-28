Android 8.0 Oreo güncellemesini alacak olan akıllı telefonlar

Android Oreo 8.0 güncellemesini alacak telefonlar sonunda belli olmaya başladı. Yakın zamanda pek çok akıllı telefonun güncellemeyi alacağı konuşuluyor. Peki hangi akıllı telefonlar Android Oreo güncellemesini alacak?

Asus

Asus, Zenfone 3 serisine yılın ikinci yarısında Android Oreo güncellemesi yayınlayacağını zaten duyurmuştu. Yeni güncelleme için biraz daha beklemek gerek. Gecikmenin bir kısmı, şirketin ZenUI işletim sisteminden kaynaklanıyor. Asus'un aşağıdaki cihazları Android Oreo güncellemesi alacak.

ZenFone 4 Selfie

ZenFone 4 Selfie Pro

ZenFone 4 Max

ZenFone 4 Max Pro

ZenFone 3 Laser

Güncellemeyi alan Asus telefonları:

ZenFone 4

ZenFone 4 Pro

ZenFone 3 Max

ZenFone 3

ZenFone 3 Deluxe

ZenFone 3 Zoom

Google

Güncellemeyi alan Google telefonları:

Piksel

Piksel xl

Nexus 6P

Nexus 5X

Nokia

Nokia (HMD Global), tüm akıllı telefonlarını Android Oreo'ya güncelleyeceğini önceden duyurmuştu. Yani Nokia markalı bir akıllı telefona sahipseniz ve hala Android Oreo güncellemesi almadıysanız tek yapmanız gereken şey beklemek.

Güncellemeyi alan HMD Global telefonlar:

Nokia 8

Nokia 7

Nokia 6

Nokia 5

Nokia 3

Honor

Ülkemize birkaç ay önce giriş yapan Honor da güncellemeyi kullanıcılarına sunacak.

Honor 8

Honor V8

Honor Note 8

Honor 6X

Güncellemeyi alan Honor telefonlar:

Honor 9

Honor 8 Pro

Honor 7X

Huawei

Huawei'nin hangi akıllı telefonlarını ne zaman güncelleyeceği ne yazık ki belli değil ancak aşağıdaki listelenen cihazlar için Çin'de bir Oreo Beta programı başlatıldı.

Huawei P9

Huawei P9 Plus

Huawei Mate 8

Güncellemeyi alan Huawei telefonları:

Huawei Mate 9 (ABD kilidi açıldı)

Huawei P10

Huawei P10 Plus

Huawei P10 Lite

Huawei Mate SE

Lenovo

Lenovo K8

Lenovo K8 Notu

Lenovo K8 Plus



LG

LG nihayet LG V20 ile kendi Android 8.0 sunumuna başladı. Güncellemeyi alan ilk telefonlar F800L, F800K ve F800S.

Geçen yıl LG V20 , Nougat ile piyasaya sürülen ilk cihazlardan biriydi. Ne yazık ki, LG V30 bu yıl aynı durumda değildi. Yakın zamanda Yazılım Yükseltme Merkezi'nin açılışı ile LG, Nisan ayında Kore'de LG G6 için Oreo güncellemesini aldı.

Güncellemeyi alan LG telefonlar:

LG V20

LG V30

LG V30 Plus

LG G6

Güncellemeyi alacak LG telefonlar:

LG G5

OnePlus

OnePlus, OnePlus 3 ve 3T için Android 8.0 Oreo tabanlı OxygenOS 5'i piyasaya sürdü.

Güncellemeyi alan OnePlus telefonlar:

OnePlus 5T

OnePlus 5

OnePlus 3

OnePlus 3T

Samsung

Android Oreo güncellemesi almayı bekleyen Samsung akıllı telefonlar şu şekilde:

Samsung Galaxy A3 2017

Samsung Galaxy A7 2017

Samsung Galaxy J3

Samsung Galaxy J5

Samsung Galaxy J5 Pro

Samsung Galaxy J7

Samsung Galaxy Xcover 4

Samsung Galaxy A8 2018

Samsung Galaxy J3

Android Oreo güncellemesi alacağına dair bazı sızıntılar yaşayan Samsug cihazlar:

Samsung Galaxy S7 Active

Samsung Galaxy S6

Samsung Galaxy S6 Edge

Samsung Galaxy S6 Edge Plus

Samsung Galaxy Note 5

Sony

Güncellemeyi alan Sony telefonlar:

Xperia XZ Premium

Xperia XZ

Xperia XZs

Xperia X Performansı

Xperia X Compact

Xperia X

Xperia XA1 Plus

Xperia XA1

Xperia XA1 Ultra

Güncellemeyi alacak olan ise Xperia Touch.

Xiaomi

Android Oreo güncellemesi alması muhtemel Xiaomi akıllı telefonlar şu şekilde:

Xiaomi Mi 5c

Xiaomi Mi Pad 3

Xiaomi Mi Max 2

Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi Mi Note 2

Xiaomi Mi Pad 3

Xiaomi Redmi 5

Xiaomi Redmi 5A

Xiaomi Redmi 5A Prime

Xiaomi Redmi Note 5A

Xiaomi Redmi Note 5A Prime

Xiaomi Redmi Note 5 (Redmi 5 Plus)

Xiaomi Mi MIX

Xiaomi Mi 5

Xiaomi Mi 5s

Xiaomi Mi 5s Plus

Xiaomi Mi 5X (Milliyet)

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