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sini alacak olan lar

yavaş yavaş larda yerini alacak. Peki şimdilik hangi telefonlarını bu yi alması bekleniyor?

Giriş Tarihi: 28.7.2018 13:33
Android 8.0 Oreo güncellemesini alacak olan akıllı telefonlar

Android Oreo 8.0 sini alacak telefonlar sonunda belli olmaya başladı. Yakın zamanda pek çok un güncellemeyi alacağı konuşuluyor. Peki hangi akıllı telefonlar Android Oreo güncellemesini alacak?

Asus

Asus, Zenfone 3 serisine yılın ikinci yarısında Android Oreo güncellemesi yayınlayacağını zaten duyurmuştu. Yeni güncelleme için biraz daha beklemek gerek. Gecikmenin bir kısmı, şirketin ZenUI işletim sisteminden kaynaklanıyor. Asus'un aşağıdaki cihazları Android Oreo güncellemesi alacak.

  • ZenFone 4 Selfie
  • ZenFone 4 Selfie Pro
  • ZenFone 4 Max
  • ZenFone 4 Max Pro
  • ZenFone 3 Laser

Güncellemeyi alan Asus telefonları:

  • ZenFone 4
  • ZenFone 4 Pro
  • ZenFone 3 Max
  • ZenFone 3
  • ZenFone 3 Deluxe
  • ZenFone 3 Zoom

Google

Güncellemeyi alan Google telefonları:

  • Piksel
  • Piksel xl
  • Nexus 6P
  • Nexus 5X

Nokia

Nokia (HMD Global), tüm akıllı telefonlarını Android Oreo'ya güncelleyeceğini önceden duyurmuştu. Yani Nokia markalı bir akıllı telefona sahipseniz ve hala Android Oreo güncellemesi almadıysanız tek yapmanız gereken şey beklemek.

Güncellemeyi alan HMD Global telefonlar:

  • Nokia 8
  • Nokia 7
  • Nokia 6
  • Nokia 5
  • Nokia 3

Honor

Ülkemize birkaç ay önce giriş yapan Honor da güncellemeyi kullanıcılarına sunacak.

  • Honor 8
  • Honor V8
  • Honor Note 8
  • Honor 6X

Güncellemeyi alan Honor telefonlar:

  • Honor 9
  • Honor 8 Pro
  • Honor 7X

Huawei

Huawei'nin hangi akıllı telefonlarını ne zaman güncelleyeceği ne yazık ki belli değil ancak aşağıdaki listelenen cihazlar için Çin'de bir Oreo Beta programı başlatıldı.

  • Huawei P9
  • Huawei P9 Plus
  • Huawei Mate 8

Güncellemeyi alan Huawei telefonları:

  • Huawei Mate 9 (ABD kilidi açıldı)
  • Huawei P10
  • Huawei P10 Plus
  • Huawei P10 Lite
  • Huawei Mate SE

Lenovo

  • Lenovo K8
  • Lenovo K8 Notu
  • Lenovo K8 Plus


LG

LG nihayet LG V20 ile kendi Android 8.0 sunumuna başladı. Güncellemeyi alan ilk telefonlar F800L, F800K ve F800S.

Geçen yıl LG V20 , Nougat ile piyasaya sürülen ilk cihazlardan biriydi. Ne yazık ki, LG V30 bu yıl aynı durumda değildi. Yakın zamanda Yazılım Yükseltme Merkezi'nin açılışı ile LG, Nisan ayında Kore'de LG G6 için Oreo güncellemesini aldı.

Güncellemeyi alan LG telefonlar:

  • LG V20
  • LG V30
  • LG V30 Plus
  • LG G6

Güncellemeyi alacak LG telefonlar:

  • LG G5

OnePlus

OnePlus, OnePlus 3 ve 3T için tabanlı OxygenOS 5'i piyasaya sürdü.

Güncellemeyi alan OnePlus telefonlar:

  • OnePlus 5T
  • OnePlus 5
  • OnePlus 3
  • OnePlus 3T

Samsung

Android Oreo güncellemesi almayı bekleyen Samsung akıllı telefonlar şu şekilde:

  • Samsung Galaxy A3 2017
  • Samsung Galaxy A7 2017
  • Samsung Galaxy J3
  • Samsung Galaxy J5
  • Samsung Galaxy J5 Pro
  • Samsung Galaxy J7
  • Samsung Galaxy Xcover 4
  • Samsung Galaxy A8 2018
  • Samsung Galaxy J3

Android Oreo güncellemesi alacağına dair bazı sızıntılar yaşayan Samsug cihazlar:

  • Samsung Galaxy S7 Active
  • Samsung Galaxy S6
  • Samsung Galaxy S6 Edge
  • Samsung Galaxy S6 Edge Plus
  • Samsung Galaxy Note 5

Sony

Güncellemeyi alan Sony telefonlar:

  • Xperia XZ Premium
  • Xperia XZ
  • Xperia XZs
  • Xperia X Performansı
  • Xperia X Compact
  • Xperia X
  • Xperia XA1 Plus
  • Xperia XA1
  • Xperia XA1 Ultra

Güncellemeyi alacak olan ise Xperia Touch.

Xiaomi

Android Oreo güncellemesi alması muhtemel Xiaomi akıllı telefonlar şu şekilde:

  • Xiaomi Mi 5c
  • Xiaomi Mi Pad 3
  • Xiaomi Mi Max 2
  • Xiaomi Mi Note 3
  • Xiaomi Mi Note 2
  • Xiaomi Mi Pad 3
  • Xiaomi Redmi 5
  • Xiaomi Redmi 5A
  • Xiaomi Redmi 5A Prime
  • Xiaomi Redmi Note 5A
  • Xiaomi Redmi Note 5A Prime
  • Xiaomi Redmi Note 5 (Redmi 5 Plus)
  • Xiaomi Mi MIX
  • Xiaomi Mi 5
  • Xiaomi Mi 5s
  • Xiaomi Mi 5s Plus
  • Xiaomi Mi 5X (Milliyet)
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Android 8.0 Oreo güncellemesini alacak olan akıllı telefonlar
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