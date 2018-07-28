Android 8.0 Oreo güncellemesini alacak olan akıllı telefonlar

Android Oreo 8.0 güncellemesini alacak telefonlar sonunda belli olmaya başladı. Yakın zamanda pek çok akıllı telefonun güncellemeyi alacağı konuşuluyor. Peki hangi akıllı telefonlar Android Oreo güncellemesini alacak?
Asus
Asus, Zenfone 3 serisine yılın ikinci yarısında Android Oreo güncellemesi yayınlayacağını zaten duyurmuştu. Yeni güncelleme için biraz daha beklemek gerek. Gecikmenin bir kısmı, şirketin ZenUI işletim sisteminden kaynaklanıyor. Asus'un aşağıdaki cihazları Android Oreo güncellemesi alacak.
Güncellemeyi alan Asus telefonları:
Güncellemeyi alan Google telefonları:
Nokia
Nokia (HMD Global), tüm akıllı telefonlarını Android Oreo'ya güncelleyeceğini önceden duyurmuştu. Yani Nokia markalı bir akıllı telefona sahipseniz ve hala Android Oreo güncellemesi almadıysanız tek yapmanız gereken şey beklemek.
Güncellemeyi alan HMD Global telefonlar:
Honor
Ülkemize birkaç ay önce giriş yapan Honor da güncellemeyi kullanıcılarına sunacak.
Güncellemeyi alan Honor telefonlar:
Huawei
Huawei'nin hangi akıllı telefonlarını ne zaman güncelleyeceği ne yazık ki belli değil ancak aşağıdaki listelenen cihazlar için Çin'de bir Oreo Beta programı başlatıldı.
Güncellemeyi alan Huawei telefonları:
Lenovo
LG
LG nihayet LG V20 ile kendi Android 8.0 sunumuna başladı. Güncellemeyi alan ilk telefonlar F800L, F800K ve F800S.
Geçen yıl LG V20 , Nougat ile piyasaya sürülen ilk cihazlardan biriydi. Ne yazık ki, LG V30 bu yıl aynı durumda değildi. Yakın zamanda Yazılım Yükseltme Merkezi'nin açılışı ile LG, Nisan ayında Kore'de LG G6 için Oreo güncellemesini aldı.
Güncellemeyi alan LG telefonlar:
Güncellemeyi alacak LG telefonlar:
OnePlus
OnePlus, OnePlus 3 ve 3T için Android 8.0 Oreo tabanlı OxygenOS 5'i piyasaya sürdü.
Güncellemeyi alan OnePlus telefonlar:
Samsung
Android Oreo güncellemesi almayı bekleyen Samsung akıllı telefonlar şu şekilde:
Android Oreo güncellemesi alacağına dair bazı sızıntılar yaşayan Samsug cihazlar:
Sony
Güncellemeyi alan Sony telefonlar:
Güncellemeyi alacak olan ise Xperia Touch.
Xiaomi
Android Oreo güncellemesi alması muhtemel Xiaomi akıllı telefonlar şu şekilde: