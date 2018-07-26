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2018 'lar telefonlardan daha yavaş olabilir!

Yeni 'larla alakalı dikkat çekici bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu sene çıkması beklenen iPhone'ların ağ hızı telefonlara göre daha düşük kalacak görünüyor. Bunun ilginç bir nedeni var.

SABAH İNTERNET Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018 16:48 Güncelleme Tarihi: 26.7.2018 16:50
2018 iPhone'lar Android telefonlardan daha yavaş olabilir!

'ın bu sene X Plus, yeni ve iPhone X Lite adında üç yeni model çıkarması bekleniyor. Gerçi bazı kaynaklar isimlerin daha farklı olacağını raporladı. Konumuza gelecek olursak, 'in haberine göre yeni iPhone'lar, rakiplerine göre daha düşük ağ hızına sahip olabilir. En azından son gelişme bunu gösteriyor.

RAKİPLERİN OLABİLECEĞİNİ İMA ETTİ

CNET'in verdiği bilgilere göre Apple, 2018 iPhone'larda Qualcomm'un modem çipi yerine Intel'in çiplerini kullanacak. Qualcomm'dan George Davis, yeni iPhone'larda rakiplerine ait modem çipleri olabileceğini etti. Davis'in sözleri şüphelere yol açtı. Apple'ın yüzünü Intel'e çevirdiğini işaret ediyor.

Ortada resmi bir doğrulama yok, fakat Intel'in modem çipleri Qualcomm'a göre daha düşük ağ hızı sunuyor. Apple ve Qualcomm arasında patent davası olduğunu da belirtelim. Diğer yandan endüstri içinden isimsiz bir kaynak ise böyle bir durumun olmadığını ileri sürdü. Şimdilik gelişmeler bu şekilde. Elimize yeni bilgiler geçtikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

İşte karşınızda yeni iPhone'lar (iPhone X Plus, yeni iPhone X ve iPhone X Lite karşılaştırması)

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2018 iPhone'lar Android telefonlardan daha yavaş olabilir!
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