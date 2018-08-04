2018 model iPhone'ların tanıtım tarihi belli oldu

Apple'dan 2018 yılı için üç yeni iPhone modeli bekleniyor. Bunlardan iki tanesi OLED ekranlı, bir tanesi de LCD ekranlı olacak gibi görünüyor. Peki bu telefonlar ne zaman tanıtılacaklar?

iPhone X Lite, iPhone X Plus ve iPhone 9 adlarıyla tanıtılması beklenilen 2018 iPhone serisi, şirketin alışılagelmiş lansman takvimini devam ettirecek gibi gözüküyor. Buna göre beklentiler şu an için 12 Eylül tarihine odaklanmış durumda. Bu tarihin verilmesine sebep olarak, şirketin iPhone tanıtımları için genellikle Salı ve Çarşamba günlerini tercih etmesi gösteriliyor. Yine de 4 Eylül, 5 Eylül ve 11 Eylül tarihlerinin de etkinlik için güçlü adaylar olduğu düşünülüyor. Apple tarafından tanıtımların ABD'de Eylül ayının ilk Pazartesi günü kutlanılan İşçi Bayramı tatilini takip eden ilk hafta gerçekleştirildiği de bilgiler arasında yer alıyor.

Shiftdelete'in haberine göre 12 Eylül sonrası tarihlere ise pek ihtimal verilmezken, iPhone mağaza satışlarının ve çevrimiçi ön siparişlerin 21 Eylül tarihinde başlayacağı söyleniyor. Üç yeni iPhone modelinin de aynı gün satışa sunulup sunulmayacağı konusu ise belirsiz. Daha uygun fiyatlı olması beklenilen 6.1 inç LCD iPhone modelinin gecikebileceği yönündeki iddiaları tekrar hatırlatmak isteriz.

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