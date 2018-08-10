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2018 ne zaman olacak? İşte o tarih..

21 yy'nin en uzun tutulması olan Tutulması'ndan sonra diğer bir muhteşem doğa olayı olan için geri sayım başladı. Peki söz konusu Güneş Tutulması ne zaman gerçekleşecek? En önemli soru ise 'den izlenebilecek mi? İşte Parçalı Güneş Tutulması hakkındaki detaylar...

Giriş Tarihi: 10.8.2018 17:56 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 18:44
Parçalı Güneş Tutulması 2018 ne zaman olacak? İşte o tarih..

Kısa bir süre önce Tutulması'yla görsel bir şölene tanık olan doğa olayları tutkunları, şimdi büyük bir heyecanla Güneş tutulmasını bekliyor. Bu yıl iki Güneş tutulması, iki tane de tam Ay tutulması gerçekleşti. 2018'in son tutulması ise parçalı şekilde gerçekleşecek. Kısa bir süre önce kanlı Ay tutulmasıyla görsel bir şölene tanık olan doğa olayları tutkunları, şimdi büyük bir heyecanla Güneş tutulmasını bekliyor. Bu yıl iki Güneş tutulması, iki tane de tam Ay tutulması gerçekleşti. 2018'in son tutulması ise parçalı şekilde gerçekleşecek.

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Parçalı Güneş Tutulması 2018 ne zaman olacak? İşte o tarih..
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