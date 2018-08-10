Parçalı Güneş Tutulması 2018 ne zaman olacak? İşte o tarih..

Kısa bir süre önce Kanlı Ay Tutulması'yla görsel bir şölene tanık olan doğa olayları tutkunları, şimdi büyük bir heyecanla Güneş tutulmasını bekliyor. Bu yıl iki Güneş tutulması, iki tane de tam Ay tutulması gerçekleşti. 2018'in son tutulması ise parçalı şekilde gerçekleşecek. Kısa bir süre önce kanlı Ay tutulmasıyla görsel bir şölene tanık olan doğa olayları tutkunları, şimdi büyük bir heyecanla Güneş tutulmasını bekliyor. Bu yıl iki Güneş tutulması, iki tane de tam Ay tutulması gerçekleşti. 2018'in son tutulması ise parçalı şekilde gerçekleşecek.