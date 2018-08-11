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Music 6 ay bedava olacak

'ın popüler servisi 'ten kullanıcıları çok sevindirecek bir haber geldi. Teknoloji devi, Apple Music servisini deneyimlemek isteyenler için servisini 6 ay süresince bedava yapmaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 11.8.2018 11:39
Apple Music 6 ay bedava olacak

3 aylık deneme sürümü sunan 'ın servisi, şimdi bu süreyi Amerika'da uzatmayı planlıyor. ile Apple arasına yapılan anlaşma ile Verizon Unlimited adlı paketi satın alan kullanıcılara 6 ay deneme süresi verileceği açıklandı.

İLK DEFA SERVİSİ KULLANACAKLARI İLGİLENDİRİYOR

Apple ile Verizon arasındaki bu anlaşma ilk defa Apple'ın müzik servisini kullanacakları ilgilendiriyor. Verizon'un pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Angie Klein, bu anlaşmanın sadece başlangıç olduğunu ilerleyen dönemlerde yeni anlaşmalar da yapılabileceğini belirtiyor. Ancak bu anlaşmaların ne yönde olacağı henüz kesinleşmiş değil.

Verizon müşterileri bu 6 aylık ücretsiz deneme kampanyasından 16 Ağustos 2018 tarihinden itibaren faydalanabilecek. Bu tarz bir işbirliği ülkemizde Spotify ile diğer operatörler ile yapılmıştı. (Hürriyet)

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Apple Music 6 ay bedava olacak
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