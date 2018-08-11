iPhone'lar pasaport yerine geçebilecek!

Apple Insider portalının aktardığına göre patenti istenen teknolojinin akıllı telefonların pasaport yerine kullanılmasına olanak tanıyacağı tahmin ediliyor. Önerilen fikir, güvenli depolama alanından şifrelenmiş kişisel verilerin bilgi talep eden makama aktarılabilmesine dayanıyor.

VERİLERE İZİN ULAŞIMI BİYOMETRİK GÜVENLİK ENGELLEYECEK

Habere göre şirket, uygulama üzerindeki bilgileri birçok akıllı telefonda bulunan NFC gibi radyo frekanslı tanıma teknolojilerinin yardımıyla aktarmayı planlıyor. Tasarımcılara göre, verilere izinsiz olarak ulaşılmasına Touch ID ve Face ID gibi gelişmiş biyometrik doğrulama teknolojileri engelleyecek.

Önerilen konseptin çok geniş bir alanda kullanılabileceği, yeni tasarımdan hem özel şirketlerin, hem de (pasaport kontrolünde) devletlerin yararlanabileceği öngörülüyor.

Haberde ayrıca Apple'ın ABD Patent ve Marka Bürosu'na her hafta çok sayıda patent başvurusunda bulunduğunu, ancak geliştirilen teknolojilerin çok azının şirketin ticari ürünlerinde uygulandığı ifade edildi. (Hürriyet)