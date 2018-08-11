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'e yeni bir seçenek eklendi

, ve için konuşma görünümünü devre dışı bırakmanızı sağlayan bir seçenek ekledi. E-postalara yapılan yanıtlar genellikle onları daha kolay takip etmek için "sohbet" olarak gruplandırılırken, bazıları e-postalarının her birini gelen kutularında ayrı ayrı listelemeyi tercih ediyor.

Giriş Tarihi: 11.8.2018 10:29
Gmail'e yeni bir seçenek eklendi

'in Ayarlar menüsünde "Konuşma Görünümü"nü kapatmak için web'de bir seçeneğiniz var. bu özelliği Gmail için ve uygulamalarına getiriyor. Web'deki konuşma görünümünü kapatırsanız, mobil uygulamanızda da kapalı olacak. Görüşme görünümü, kullanıcıların ilgili e-postaları bir araya getirerek onları daha iyi yönetmesine olanak tanıyor. Ancak bunu kapatmak isterseniz, şimdi yapabilirsiniz.

Bu özelliğe erişmek için, Gmail Android uygulamasını açın, sol üst köşedeki menü simgesini tıklayın, Ayarlar'a ilerleyin ve ardından 'Genel Ayarlar' ve 'Bildirimleri yönetin' seçeneğini tıklayın, yeni "Konuşma görünümü"nü bulacaksınız. (Milliyet)

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Gmail'e yeni bir seçenek eklendi
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