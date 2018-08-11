Gmail'e yeni bir seçenek eklendi

Gmail'in Ayarlar menüsünde "Konuşma Görünümü"nü kapatmak için web'de bir seçeneğiniz var. Google bu özelliği Gmail için Android ve iOS uygulamalarına getiriyor. Web'deki konuşma görünümünü kapatırsanız, mobil uygulamanızda da kapalı olacak. Görüşme görünümü, kullanıcıların ilgili e-postaları bir araya getirerek onları daha iyi yönetmesine olanak tanıyor. Ancak bunu kapatmak isterseniz, şimdi yapabilirsiniz.

Bu özelliğe erişmek için, Gmail Android uygulamasını açın, sol üst köşedeki menü simgesini tıklayın, Ayarlar'a ilerleyin ve ardından 'Genel Ayarlar' ve 'Bildirimleri yönetin' seçeneğini tıklayın, yeni "Konuşma görünümü"nü bulacaksınız. (Milliyet)