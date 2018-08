Nokia'dan Android 9.0 Pie müjdesi!

HMD Global tarafından sunulan Nokia markalı akıllı telefonlardan herhangi birini satın aldıysanız, şirketin Android 9 Pie güncellemesini herkese sunmayı planladığını öğrenmekten mutluluk duyacaksınız. Zaman dilimleri bildirilmemesine rağmen, HMD kısa süre sonra, tüm Nokia telefonlara Android 9 Pie güncellemesini dağıtacak.

Önümüzdeki aylarda Android 9 Pie güncellemesini alacak Nokia telefonlar şu şekilde: Nokia 1 (Android Go), Nokia 2, Nokia 2.1 (Android Go), Nokia 3, Nokia 3.1, Nokia 5, Nokia 5.1, Nokia 6, Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus, Nokia 7, Nokia 7 Plus, Nokia 8, Nokia 8 Sirocco, Nokia X6 (Çin'e özel) ve Nokia X5 (Çin'e özel).

Milliyet'e göre Nokia 7 Plus, Geliştirici Önizleme programına kayıtlı tek HMD akıllı telefonu olduğundan, Android 9 Pie'a güncellenecek ilk telefon olma olasılığı yüksek. Ayrıca, Android Go akıllı telefonlar güncellemeyi diğer orta ve bütçel dostu Nokia telefonlarından daha önce alabilir.

