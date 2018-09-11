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100 koltuklu yerli yolcu uçak yapılıyor!

TUSAŞ Genel Müdürü , dünyada 70-120 koltuklu yolcu uçağı pazarında boşluk olduğuna dikkat çekerek 100 koltuklu bir bölgesel uçak için çalışma yaptıklarını açıkladı.

Giriş Tarihi: 11.9.2018 20:52 Güncelleme Tarihi: 11.9.2018 21:42
100 koltuklu yerli yolcu uçak yapılıyor!

, "Kendi yolcu uçağımızı tasarlayacağız. Uluslararası sektörde 70 kişilik uçakla 120 kişilik uçak arasında bir fırsat pazarı var" dedi.

GÖVDESİ TERMOPLASTİK OLACAK

M5 Dergisi'nin haberine göreAirbus ve Boeing'de yeni nesil uçak arayışlarına dikkat çeken Kotil, "Kompozit uçaklar, termosetten yapılıyor. İki tip kompozit var: Termoplastik ve termoset. Termoset olan bugüne kadar gelen kompozit teknolojisi, termoplastik ise yeni kompozit teknolojisi. Termoplastik teknolojisi daha kullanışlı, hafif ve daha ekonomik. Termoplastik malzemeden uçak yok henüz. Bu teknoloji gelişiyor. Boeing de Airbus da biz de şu anda herkes termoplastik üzerinde çalışıyor. 5 yıl sonra yerli uçağımızın tasarımına başlıyoruz, 10 yıllık süreçte de biter" diye konuştu.

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100 koltuklu yerli yolcu uçak yapılıyor!
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