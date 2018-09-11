Windows 7'ye Windows XP stratejisi!

Microsoft, kurumsal müşterilerin Windows 7'de genişletilmiş destek için ödeme yapabileceklerini doğruladı. Microsoft, tüketicileri ve işletmeleri Windows 10'a yükseltmeye teşvik ederken, birçok müşteri, hızla yaklaşan desteğin sonuna rağmen Windows 7'de mutlu bir şekilde kalmayı tercih ediyor.



Windows 7 kullanıcılarının çoğu, 14 Ocak 2020'den sonra güncelleme alamayacak. Windows 7 işletim sistemi 2009 yılında piyasaya sürüldü, bir başka değişle işletim sistemi on yıldan daha eski olacak. Microsoft, Windows XP'de İşletim sistemi Nisan 2014'e kadar XP desteğini kesemedi. Bu yüzden şirket, Windows XP'de yaptığı hataları yapmak istemediği için güncellemelerin sıklığını zaman içinde azaltmayı planlıyor ancak Windows 7 işletim sisteminin pek çok kullanıcısı olduğu için Microsoft'un başka seçeneği hali hazırda görünmüyor.

GÜNCELLEMELER YENİ ÖZELLİKLER İÇERMEYECEK

Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmeleri (ESU) programı, Windows 7 Professional veya Windows 7 Enterprise çalışanlarının (toplu lisanslama altında) yamalara sürekli erişim için ödeme yapmalarına izin verecek. Güncellemelerle yeni özellikler olmayacak, ancak programdaki Windows 7 sistemleri kötü amaçlı yazılım için ana hedef haline gelmeyecek. Ancak Microsoft, bunu sistemlerini Windows 10'a taşımaya yardımcı olacak bir yöntem olarak görüyor.

ESU programı kamu desteğinin sona ermesinden sonra üç yıla kadar mevcut olacak. Cihaz başına bir maliyet olacak, bu yüzden Windows 7 makinelerinin çok olduğu işletmeler sürekli destek için fark ödeyecekler. Böylece işletmeleri zaman içinde Windows 10'a geçmeye teşvik edecekler. Microsoft, XP kullanan işletmeler ve hükümetler için özel destek sözleşmeleri de teklif etti.



Donanımhaber'e göre şirketleri Windows 10'a geçmeye teşvik etmek için Spataro, Windows 10 güncellemelerinin hızlı temposunu nasıl kontrol edilebileceğini açıkladı. Microsoft, mevcut özellik güncelleştirmelerinin, orijinal yayınlanma tarihinden itibaren 30 aylık bir destek alacağını taahhüt etti. Windows 10 Enterprise'ın gelecekteki güncellemelerinin de 30 aylık desteği olacak, ancak önümüzdeki Mart ayında 18 aylık desteğe düşecek. Ayrıca Microsoft hala yılda iki büyük güncelleme paylaşmayı planlıyor.

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