Asus ZenFone 5Z incelemesi

Asus ZenFone 5Z, ön ve arkadaki cam kaplaması, alüminyum çerçevesi ve ekran çentiği ile öne çıkıyor. Hoş ve sade bir görünümü var. Cihaz ele oturuyor. Hafif ve sağlam. Cepte veya çantada ağırlık yapmıyor. Fakat böyle bir telefonun suya ve toza dayanıklı olmaması bir eksi olarak göze çarpıyor.

iPhone X'le birlikte bazı telefon üreticileri cihazlarında ekran çentiğine yer vermeye başlamıştı, Asus da bu modaya uymuş. Çentik büyük değil, hatta iPhone X'in çentiğine göre daha küçük. İnce çerçevelerle birlikte ekranı tamamlıyor.

EKRAN NASIL?

ZenFone 5Z'de 6.2 inç'lik Full HD+ (Yani 1080x2246) çözünürlüğünde IPS ekran var. Ekran canlı ve doğru renkler sunuyor. Maksimum parlaklık ise ekranın herhangi bir koşulda gayet iyi görünmesini sağlıyor.

Bunlarla birlikte ekranda çevre koşullarına bağlı olarak renk sıcaklığını otomatik ayarlama ve çentiği siyah çubuk ile gizleme özellikleri var. Otomatik sıcaklık ekranı daha sarı hale getiriyor. Çentik gizleme ise başarılı olmuş. Ekranın dokunmatiği de gayet iyi çalışıyor ve herhangi bir sorun çıkarmadı.