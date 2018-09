FIFA 19 demo çıktı! FIFA 19 demo nereden indirilir? Nasıl yüklenir?

FIFA 19 demo sürümde Şampiyonlar Ligi ve Yolculuk modunu tecrübe edebileceğiz. 7 GB'lık demo'da ayrıca 10 adet oynanabilir takımın da bulunduğunun altını çizelim. Oyunun demo sürümünü yüklemek için buradan FIFA 19'un sayfasına giderek, "Try it First" seçeneğine tıklayarak FIFA 19 demoyu Origin kütüphanenize rahatlıkla ekleyebilirsiniz.

Oyunun demo sürümü PS4, Xbox One ve PC kullanıcıları için indirilebilir durumda. Oyuncular oyunun demo sürümünde yenilenmiş santra modunu ve Yolculuk modunun son bölümünü deneyebilecekler. Demo sürümde yer alan takımlar Juventus, Real Madrid, Atletico Madrid, Roma, Manchester United, Manchester City, PSG, Bayern Munich, Borussia Dortmund ve Spurs.

FIFA 19 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

FIFA 19 PC sistem gereksinimleri işlemci anlamında çok fazla talepkar gözükmüyor. Öte yandan, RAM anlamında en az 8 GB şart durumda. Üst seviye bilgisayar kurulumu olmayanlarda bile 8 GB veya 16 GB RAM neyse ki artık standart hale geldi diyebiliriz.

En az 10 GB RAM ile giriş seviyesi bir grafik kartıile oyunu akıcı şekilde oynamak mümkün gözüküyor. Bunun yanı sıra sabit diskinizde en az 50 GB yer açmayı da şimdiden hazır olun. (Hürriyet)