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19 demo çıktı! demo nereden indirilir? Nasıl yüklenir?

19 demo sürümü uzun süredir bekleniyordu ve geçtiğimiz saatlerde tüm oyunseverler için yayınlandı. Peki demo sürümde neler yapabileceksiniz?

Giriş Tarihi: 14.9.2018 11:22 Güncelleme Tarihi: 14.9.2018 11:23
FIFA 19 demo çıktı! FIFA 19 demo nereden indirilir? Nasıl yüklenir?

19 demo sürümde Şampiyonlar Ligi ve Yolculuk modunu tecrübe edebileceğiz. 7 GB'lık demo'da ayrıca 10 adet oynanabilir takımın da bulunduğunun altını çizelim. Oyunun demo sürümünü yüklemek için buradan 'un sayfasına giderek, "Try it First" seçeneğine tıklayarak FIFA 19 demoyu Origin kütüphanenize rahatlıkla ekleyebilirsiniz.

Oyunun demo sürümü , ve kullanıcıları için indirilebilir durumda. Oyuncular oyunun demo sürümünde yenilenmiş santra modunu ve Yolculuk modunun son bölümünü deneyebilecekler. Demo sürümde yer alan takımlar , , , Roma, , , , Bayern Munich, ve Spurs.

FIFA 19 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

FIFA 19 PC sistem gereksinimleri işlemci anlamında çok fazla talepkar gözükmüyor. Öte yandan, anlamında en az 8 GB şart durumda. Üst seviye bilgisayar kurulumu olmayanlarda bile 8 GB veya 16 GB RAM neyse ki artık standart hale geldi diyebiliriz.

En az 10 GB RAM ile giriş seviyesi bir grafik kartıile oyunu akıcı şekilde oynamak mümkün gözüküyor. Bunun yanı sıra sabit diskinizde en az 50 GB yer açmayı da şimdiden hazır olun. (Hürriyet)

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FIFA 19 demo çıktı! FIFA 19 demo nereden indirilir? Nasıl yüklenir?
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