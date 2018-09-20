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Mars robotu 'den kötü haber!

'nın Mars'a gönderdiği robotu 'den kötü haber geldi. Curiosity, teknik bir problem nedeniyle operasyonlarına ara verdi.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018 15:35 Güncelleme Tarihi: 20.9.2018 15:48
Mars robotu Curiosity'den kötü haber!

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının () Mars keşif aracı teknik aksaklık nedeniyle operasyonlarına ara verdi.

Space.com internet sitesinde yayımlanan habere göre, NASA proje sorumlusu Ashwin Vasavada, yaşanan teknik aksaklık nedeniyle gezginci robotun hafızasındaki bilim ve mühendislik verilerini Dünya'ya göndermediğini, bu sebeple operasyonlara ara verme kararı aldıklarını duyurdu.

Robotun, konumu ve teknik durumuna dair verileri ise iletebildiği belirtildi.

NASA uzmanları aksaklığı giderene dek Curiosity'nin bilim enstrümanları kapatılacak.

Curiosity Ağustos 2012'de Mars'taki Gale Krateri'ne inmişti. Gezginci robot, 6 yıl süren keşif faaliyeti süresince Kızıl Gezegen'in geçmişte mikrobiyolojik canlı yaşamına ev sahipliği yapmış olabileceğine dair çok sayıda kanıt toplamıştı. Örneğin Gale Krateri içinde milyarlarca yıl önce göl ve akarsu sistemleri bulunduğu ortaya çıkmıştı.

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Mars robotu Curiosity'den kötü haber!
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