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lar hangileridir? 2018 yılının en ucuz akıllı telefonları

Akıllı telefonların her geçen gün yeni modellerinin çıkması fiyatların iyice artmasına neden olmaktadır. Birçok vatandaş da bu artan akıllı telefon fiyatları karşısında çareyi ucuz akıllı telefonlara yönelmekte arıyor. Peki, lar hangileridir? İşte karşınızda 2018 yılının en ucuz akıllı telefonları listesi

Giriş Tarihi: 29.9.2018 15:56
En ucuz akıllı telefonlar hangileridir? 2018 yılının en ucuz akıllı telefonları

Hayatımızın önemli bir yerinde konumlandırdığımız telefonlarımız bizler için önem arz etmektedir. Özellikle akıllı telefonların hayatımıza girmesi ile bu durum daha da pekişmiştir. Akıllı telefonların eski telefonlara oranla getirdiği birçok avantaj, biz telefon kullanıcılarını cezp etmekte ve akıllı telefonlara olan ilgimizi daha da arttırmaktadır.

2018 UCUZ AKILLI TELEFONLAR

Sayamayacağımız kadar akıllı telefon modeli arasında seçim yapmak da o kadar zordur. Akıllı telefonları başta fiyatları olmak üzere birçok özelliğine göre sınıflandırabiliriz. Her geçen sene ile birlikte yeni çıkan akıllı telefon modelleri de vatandaşların ilgisini iyice çekmektedir. Yeni telefonların çıkmasına paralel olarak fiyatların da artış göstermesi, akıllı telefon almak isteyen; ancak bütçesi elvermeyen yurttaşları ucuz akıllı telefon aramaya yöneltmiştir. Sizler için derlediğimiz haberimizde, 2018 yılına ilişkin ucuz akıllı telefonları listelemeye çalıştık. Peki, lar hangileridir? İşte karşınızda ucuz akıllı telefonlar listesi

UCUZ AKILLI TELEFONLAR HANGİLERİDİR?

Avea inTouch2

  • İşlemci / 1 GHz Qualcomm
  • Kamera / 5 MP
  • Ekran / 4 inç
  • İşletim sistemi / Android 4.0.4
  • Fiyatı / 440-450 TL

Nokia 301

  • İşlemci / -
  • Kamera / 3.15 MP
  • Ekran / 2.4 inç
  • İşletim sistemi / -
  • Fiyatı / 309-327 TL

Sony Xperia E

  • İşlemci / 1 GHz Cortex-A5
  • Kamera / 3.15 MP
  • Ekran / 3.5 inç
  • İşletim sistemi / Android 4.1
  • Fiyatı / 569-579 TL

Nokia Lumia 520

  • İşlemci / Çift çekirdek 1000 MHz, Krait
  • Kamera / 5 MP
  • Ekran / 4 inç
  • İşletim sistemi / Windows Phone 8
  • Fiyatı / 590-600 TL

Avea inTouch

  • İşlemci / 600 MHz Qualcomm
  • Kamera / 3.2 MP
  • Ekran / 3.5 inç
  • İşletim sistemi / Android 2.3.5
  • Fiyatı / 399-439 TL

Turkcell MaxiPlus 5

  • İşlemci / MSM7225A 800 MHz
  • Kamera / 5 MP
  • Ekran / 3.5 inç
  • İşletim sistemi / Android OS 4.0
  • Fiyatı / 424-509 TL

HTC Wildfire S

  • İşlemci / 600 MHz ARM 11
  • Kamera / 5 MP
  • Ekran / 3.2 inç
  • İşletim sistemi / Android OS, v2.3
  • Fiyatı / 428-551 TL

Nokia C3

  • İşlemci / -
  • Kamera / 2 MP
  • Ekran / 2.4 inç
  • İşletim Sistemi / Symbian
  • Fiyatı / 312-389

Nokia Lumia 720

  • İşlemci / Çift çekirdek 1000 MHz, Krait
  • Kamera / 6.7 MP
  • Ekran / 4.3 inç
  • İşletim sistemi / Windows Phone 8
  • Fiyatı / 898-999 TL
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En ucuz akıllı telefonlar hangileridir? 2018 yılının en ucuz akıllı telefonları
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