En ucuz akıllı telefonlar hangileridir? 2018 yılının en ucuz akıllı telefonları

Hayatımızın önemli bir yerinde konumlandırdığımız telefonlarımız bizler için önem arz etmektedir. Özellikle akıllı telefonların hayatımıza girmesi ile bu durum daha da pekişmiştir. Akıllı telefonların eski telefonlara oranla getirdiği birçok avantaj, biz telefon kullanıcılarını cezp etmekte ve akıllı telefonlara olan ilgimizi daha da arttırmaktadır.

2018 UCUZ AKILLI TELEFONLAR

Sayamayacağımız kadar akıllı telefon modeli arasında seçim yapmak da o kadar zordur. Akıllı telefonları başta fiyatları olmak üzere birçok özelliğine göre sınıflandırabiliriz. Her geçen sene ile birlikte yeni çıkan akıllı telefon modelleri de vatandaşların ilgisini iyice çekmektedir. Yeni telefonların çıkmasına paralel olarak fiyatların da artış göstermesi, akıllı telefon almak isteyen; ancak bütçesi elvermeyen yurttaşları ucuz akıllı telefon aramaya yöneltmiştir. Sizler için derlediğimiz haberimizde, 2018 yılına ilişkin ucuz akıllı telefonları listelemeye çalıştık. Peki, en ucuz akıllı telefonlar hangileridir? İşte karşınızda ucuz akıllı telefonlar listesi

UCUZ AKILLI TELEFONLAR HANGİLERİDİR?

Avea inTouch2

İşlemci / 1 GHz Qualcomm

Kamera / 5 MP

Ekran / 4 inç

İşletim sistemi / Android 4.0.4

Fiyatı / 440-450 TL

Nokia 301

İşlemci / -

Kamera / 3.15 MP

Ekran / 2.4 inç

İşletim sistemi / -

Fiyatı / 309-327 TL

Sony Xperia E

İşlemci / 1 GHz Cortex-A5

Kamera / 3.15 MP

Ekran / 3.5 inç

İşletim sistemi / Android 4.1

Fiyatı / 569-579 TL

Nokia Lumia 520

İşlemci / Çift çekirdek 1000 MHz, Krait

Kamera / 5 MP

Ekran / 4 inç

İşletim sistemi / Windows Phone 8

Fiyatı / 590-600 TL

Avea inTouch

İşlemci / 600 MHz Qualcomm

Kamera / 3.2 MP

Ekran / 3.5 inç

İşletim sistemi / Android 2.3.5

Fiyatı / 399-439 TL

Turkcell MaxiPlus 5

İşlemci / MSM7225A 800 MHz

Kamera / 5 MP

Ekran / 3.5 inç

İşletim sistemi / Android OS 4.0

Fiyatı / 424-509 TL

HTC Wildfire S

İşlemci / 600 MHz ARM 11

Kamera / 5 MP

Ekran / 3.2 inç

İşletim sistemi / Android OS, v2.3

Fiyatı / 428-551 TL

Nokia C3

İşlemci / -

Kamera / 2 MP

Ekran / 2.4 inç

İşletim Sistemi / Symbian

Fiyatı / 312-389

Nokia Lumia 720

İşlemci / Çift çekirdek 1000 MHz, Krait

Kamera / 6.7 MP

Ekran / 4.3 inç

İşletim sistemi / Windows Phone 8

Fiyatı / 898-999 TL