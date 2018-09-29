En ucuz akıllı telefonlar hangileridir? 2018 yılının en ucuz akıllı telefonları

Hayatımızın önemli bir yerinde konumlandırdığımız telefonlarımız bizler için önem arz etmektedir. Özellikle akıllı telefonların hayatımıza girmesi ile bu durum daha da pekişmiştir. Akıllı telefonların eski telefonlara oranla getirdiği birçok avantaj, biz telefon kullanıcılarını cezp etmekte ve akıllı telefonlara olan ilgimizi daha da arttırmaktadır.
Sayamayacağımız kadar akıllı telefon modeli arasında seçim yapmak da o kadar zordur. Akıllı telefonları başta fiyatları olmak üzere birçok özelliğine göre sınıflandırabiliriz. Her geçen sene ile birlikte yeni çıkan akıllı telefon modelleri de vatandaşların ilgisini iyice çekmektedir. Yeni telefonların çıkmasına paralel olarak fiyatların da artış göstermesi, akıllı telefon almak isteyen; ancak bütçesi elvermeyen yurttaşları ucuz akıllı telefon aramaya yöneltmiştir. Sizler için derlediğimiz haberimizde, 2018 yılına ilişkin ucuz akıllı telefonları listelemeye çalıştık. Peki, en ucuz akıllı telefonlar hangileridir? İşte karşınızda ucuz akıllı telefonlar listesi
Avea inTouch2
Nokia 301
Sony Xperia E
Nokia Lumia 520
Avea inTouch
Turkcell MaxiPlus 5
HTC Wildfire S
Nokia C3
Nokia Lumia 720