Q klavye nasıl daha hızlı kullanılır?

Q klavye, dünyada en çok kullanılan klavyedir. İngilizcenin yaygın olarak kullanıldığı ülkelerde kullanılır. Buna alternatif olarak Türkçe için özel olarak geliştirilmiş F klavyede bulunmaktadır. Ancak hemen herkes evinde Q klavye kullanmaktadır. F klavyede sesli harfler birbirine daha yakın oldukları için hızlı yazmak daha kolaydır. Q klavye ise İngilizce için geliştirilmiş olması nedeniyle Türkçe yazım için ideal değildir. Ancak Türkçe şekilde kullanıp oldukça hızlı yazan insanlar mevcuttur. Siz klavye de çok mu yavaşsınız? Veya arkadaşlarınızın, çevrenizdekilerin gerisinde mi kalıyorsunuz? Size bu yazımızda Q klavyede hızlı yazma teknikleri ile ilgili birkaç yöntem anlatacağız…

Q klavyede nasıl daha hızlı yazılır?

10 parmak uygulaması, parmakların klavye üzerinde hızlı yazmak için en uygun pozisyonda konumlandırmaktır. Ancak bu duruma alışmak biraz zaman alabilir.

Sağ elinizi şu şekilde konumlandırıyorsunuz:

Serçe Parmak: Ş Tuşu

Yüzük Parmak: L Tuşu

Orta Parmak: K Tuşu

İşaret Parmak: J Tuşu

Sol elinizi ise şu şekilde konumlandırıyorsunuz:

Serçe Parmak: A Tuşu

Yüzük Parmak: S Tuşu

Orta Parmak: D Tuşu

İşaret Parmak: F Tuşu

Başparmaklarınız ise tamamen "Space-Boşluk" tuşunun üzerinde durmalı.

SHİFT tuşunu serçe parmağınız ile kullanın.

Klavye üzerindeki renkleri çalışmalarınızda hatırlamaya çalışın.

Her parmağınızı kendi rengi için kullanın.

Parmaklarınızın konumuna her zaman dikkat edin.