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- ekran kartı tartışması le sonuçlandı!

" mı? mi?" yıllardır oyuncular arasında tartışılır. Fakat bu tartışmanın ölümle sonuçlanacağı kimsenin aklına gelmezdi. Ne yazık ki 'daki iki arkadaşın ekran kartı tartışması kanlı bitti.

SABAH İNTERNET Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 20.10.2018 16:44 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 16:52
Nvidia - AMD ekran kartı tartışması cinayetle sonuçlandı!

Olay, 'nın Saransk kasabasında yaşandı. 37 yaşındaki ve , birkaç sene önce birlikte çalışıyordu. O zamandan beridir de görüşüyorlardı.

Frag Hero'nun haberine göre Trofimov arkadaşını içki içmek için çağırdı. İkisi de alkol aldı. Bir süre sonra iki arkadaşın arasındaki muhabbet grafik işlemcisi (GPU) soğutucusuna geldi. Ama bu konu ise ve tartışmasına döndü. Aleksander Trofimov, Evgeny Lylin'i AMD'nin daha iyi olduğunu iddia etmesi yüzüne öldürdü.

CANSIZ BEDENİ 11 KEZ BIÇAKLADI!

Trofimov, Lylin'i bıçakladı ve kafasına da iki kere vurdu. Lylin olay yerinde hayatını kaybetti. Trofimov i işledikten bir süre sonra Lylin'in bedenini 11 kez daha bıçakladı.

Haber kaynağının aktardıklarına göre bu olay bir sene önce yaşandı. Fakat Aleksander Trofimov'un cezası ise yakın tarihte belli oldu. 9,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Nvidia - AMD ekran kartı tartışması cinayetle sonuçlandı!
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