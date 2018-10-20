Nvidia - AMD ekran kartı tartışması cinayetle sonuçlandı!

Olay, Rusya'nın Saransk kasabasında yaşandı. 37 yaşındaki Aleksander Trofimov ve Evgeny Lylin, birkaç sene önce birlikte çalışıyordu. O zamandan beridir de görüşüyorlardı.

Frag Hero'nun haberine göre Trofimov arkadaşını içki içmek için çağırdı. İkisi de alkol aldı. Bir süre sonra iki arkadaşın arasındaki muhabbet grafik işlemcisi (GPU) soğutucusuna geldi. Ama bu konu ise Nvidia ve AMD tartışmasına döndü. Aleksander Trofimov, Evgeny Lylin'i AMD'nin daha iyi olduğunu iddia etmesi yüzüne öldürdü.

CANSIZ BEDENİ 11 KEZ BIÇAKLADI!

Trofimov, Lylin'i bıçakladı ve kafasına da iki kere vurdu. Lylin olay yerinde hayatını kaybetti. Trofimov cinayeti işledikten bir süre sonra Lylin'in cansız bedenini 11 kez daha bıçakladı.

Haber kaynağının aktardıklarına göre bu olay bir sene önce yaşandı. Fakat Aleksander Trofimov'un cezası ise yakın tarihte belli oldu. 9,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.