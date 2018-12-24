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bakırın iletkenliğini artıracak bir yöntem keşfetti

Dalian Kimyasal Fizik Enstitüsü'nden bir grup Çinli bilim insanı, Science Advances dergisinde, normal bakırı, altın ve gümüşle "neredeyse aynı" iletkenlikte bir maddeye nasıl dönüştürdüklerini açıklayan bir araştırma yayımladı.

DHA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2018 10:27 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 10:28
Çinliler bakırın iletkenliğini artıracak bir yöntem keşfetti

Bilim insanlarının deneyleri sonucunda elde ettikleri metal aynı zamanda, sadece altın benzeri değerli metallerin yapabildiği gibi kömürden alkol üreten bir tepkimeye katalizör görevi görebiliyor.

ARGON GAZI İLE TEPKİMEYE SOKTULAR

Araştırmacılar bir parça bakırı ısıtılmış ve elektrik yüklü argon gazı ile tepkimeye soktu. Bu tepkime bakırın atomlarını daha kararlı ve daha yoğun bir hale getirerek altın gibi aşınma, oksidasyon ve yüksek sıcaklıklara dirençli hale getirdi.

Ucuz bakırdan elde edilen bu yeni malzeme elektronik eşya üretiminde çok daha maliyetli olan altın ve gümüş parçaların yerini alabilecek.

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Çinliler bakırın iletkenliğini artıracak bir yöntem keşfetti
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