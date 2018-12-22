Zamanda yolculuk iddiaları ortalığı karıştırdı!

Bu sene içinde zaman yolcusu olduğunu iddia eden bazı insanlar ortaya çıktı ve gelecekle ilgili ilginç olaylardan bahsettiler. Birisi insan ırkının yok olacağını, bir diğeri ise uzaylılarla tanışacağımızı belirtti. Hatta Noah isimli zaman yolcusu yalan makinesi testinden de geçince sosyal medyada ilginç tartışmalar başlamıştı. 2018'in son günlerinde zaman yolculuğu konusu yeniden gündeme geldi. Komplo teorisyenleri zamanda yolculuğun gerçek olduğunu ve bunun şu anda bir sır gibi saklandığını ileri sürdü.
Giriş Tarihi: 22.12.2018 15:26 Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 16:21