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iddiaları ortalığı karıştırdı!

Bu sene içinde olduğunu iddia eden bazı insanlar ortaya çıktı ve gelecekle ilgili ilginç olaylardan bahsettiler. Birisi insan ırkının yok olacağını, bir diğeri ise uzaylılarla tanışacağımızı belirtti. Hatta Noah isimli zaman yolcusu yalan makinesi testinden de geçince sosyal medyada ilginç tartışmalar başlamıştı. 2018'in son günlerinde zaman yolculuğu konusu yeniden gündeme geldi. Komplo teorisyenleri zamanda yolculuğun gerçek olduğunu ve bunun şu anda bir sır gibi saklandığını ileri sürdü.

Giriş Tarihi: 22.12.2018 15:26 Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 16:21
Zamanda yolculuk iddiaları ortalığı karıştırdı!

Bu sene içinde binlerce yıl öncesine gittiğini veya gelecekten geldiğini iddia eden zaman yolcularının videoları ortaya çıktı. Bu insanlar yanlarında getirdikleri ilginç şeylerle yaptıklarını kanıtlamaya çalıştı. Bu zaman yolcuları sosyal medyada tartışmaya da neden olmuştu.

Zamanda yolculuk iddiaları ortalığı karıştırdı!

Şimdi başka bir tartışma daha var. Komplo teorisyenleri işin içine girdi ve bazı ilginç teorileri ileri sürdüler. Komplo uzmanları bazı gizli projelerin geliştirildiğini ve bunlardan birinin de zamanda makinesi olduğunu iddia ettiler. Zaman makinesiyle denemeler yapıldığını, ancak bunun sır gibi saklandığını söylediler.

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Zamanda yolculuk iddiaları ortalığı karıştırdı!

İşin ilginç bir kısmı daha var ki, zaman makinesinin teknolojisi ise uzaylılardan geliyor! Evet bazı komplo teorisyenleri ve UFO avcıları, zaman makinesinin Dünya'ya düşen bir UFO'nun teknolojisinden yararlanılıp, geliştirildiğini düşünüyor.

Zamanda yolculuk iddiaları ortalığı karıştırdı!

Komplo teorisyenlerinin bu ilginç iddialarına ise çoğu kişi inanmadı, ancak katılanlar veya doğru olabileceğini savunanlar da var.

Zamanda yolculuk iddiaları ortalığı karıştırdı!

6000 YILINDAN GELDİĞİNİ İDDİA ETTİ

yaptığını iddia edip bu görüntüleri paylaşan kadın dünyayı şaşkına uğrattı. Chloe isimli kadın 6 bin yılına gidip geldiğini iddia ediyor ve elindeki bitkiyi gösteriyor.

Zamanda yolculuk iddiaları ortalığı karıştırdı!

Finlandiya Ulusal Bilim Laboratuvarı için çalıştığını söyleyen ve olduğunu iddia eden Chloe isimli kadın anlattığı akılalmaz hikayelerle internette tartışma yarattı. Kendisinin ve bazı kişilerin 64 bin yılına kadar gittiğini belirten ve ilgi çekmeye çalışan Chloe, iddialarını internette yayınladığı bir video ile paylaştı.

Zamanda yolculuk iddiaları ortalığı karıştırdı!

Chloe isimli kadın, çok sayıda kişiyi geleceğe gönderdiğini söylüyor.

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