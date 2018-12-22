Zamanda yolculuk iddiaları ortalığı karıştırdı!

Şimdi başka bir tartışma daha var. Komplo teorisyenleri işin içine girdi ve bazı ilginç teorileri ileri sürdüler. Komplo uzmanları bazı gizli projelerin geliştirildiğini ve bunlardan birinin de zamanda makinesi olduğunu iddia ettiler. Zaman makinesiyle denemeler yapıldığını, ancak bunun sır gibi saklandığını söylediler.