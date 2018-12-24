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Galaxy işte böyle görünüyor!

'un beklenen telefonlarından geniş ekranlı Galaxy 'a ait ilk görüntüler internete sızdı. Samsung'un yeni telefonu bakın nasıl görünüyor?

Giriş Tarihi: 24.12.2018 11:22
Samsung Galaxy S10 Plus işte böyle görünüyor!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, gelecek yıl Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10 Lite adında üç farklı telefonla gelecek. Bu telefonlardan Galaxy S10 Lite, düşük fiyatı ve yüksek performansıyla öne çıkarken, Galaxy S10 Plus ise dev ekranıyla dikkatleri üzerine çekecek. Peki Galaxy S10 Plus tasarım olarak nasıl görünüyor?

ÖZELLİKLERİ VE FİYATI NEDİR?

Samsung'a yakın kaynaklardan internete sızan bilgilere göre Galaxy S10 Plus'ın her iki tarafı da kavisli bir yapıda bulunuyor. Bunun dışında, daha önceki sızıntılarda da gözlemlediğimiz ekrana gömülü çift ön kamera kurulumu yeniden bizleri karşılıyor.

Galaxy S10 Plus'ın 6.4 inç boyutundaki 2K Super AMOLED bir ekran kullanacağı düşünürlürken, cihaz Snapdragon 855 veya Exynos 9820 işlemcisinden gücünü alacak.

Galaxy S10 Plus'ın fiyatı ise biraz tuzlu olacağa benziyor. Çift ön kameraya ve üçlü arka kameraya sahip olacağı belirtilen S10 Plus modelinin 1.130 dolardan başlayan fiyat etiketi ile satışa sunulması bekleniyor. (Hürriyet)

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Samsung Galaxy S10 Plus işte böyle görünüyor!
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