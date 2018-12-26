Asus ZenFone Max Pro incelemesi

İlk olarak tasarımdan başlayacak olursak, Asus her yeni modelle birlikte tasarımı daha iyi hale getirdi. ZenFone Max Pro kibar ve güzel görünüyor. Gümüş ve siyah renk seçeneklerine sahip olan telefonun gövdesinde metal kullanılmış.

Max Pro, 5.5 inç'lik akıllı telefonlarla aynı boyutta, ancak 6 inç'lik ekranı var. Bunu da ince yapısına borçlu. Zaten ince tasarımı telefonun kullanımını kolaylaştırıyor. Ele tam oturuyor ve kullanımda sıkıntı çıkarmıyor. Bununla birlikte tuşların konumlandırılmaları da iyi. Cihazın sol tarafında sim ve microSD kart yuvası var. Kart çekmecesinde aynı anda çift sim kart ve microSD kart kullanılabiliyor. Sağ tarafta ses ve güç tuşları, alt kısmında USB girişi, kulaklık girişi ve hoparlör bulunuyor. Arka kısmında çift ana kamera ve parmak izi okuyucusu var.

Cihazın parmak izi tarayıcısı gayet hızlı çalışıyor ve ayrıca diğer bir biyometrik güvenlik önlemi olarak yüz tanıma özelliği de var. Yüz tanımayı da test ettik ve genel olarak hızlı çalıştığını gördük.