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ayında bu oyunları bedava!

Sony, her ay yaptığı gibi ayı ücretsiz oyunlarını açıkladı. PlayStation Plus abonelerinin faydalanabildiği ücretsiz oyun kampanyası kapsamında bakın hangi oyunlara artık bedava ulaşabileceksiniz?

Giriş Tarihi: 27.12.2018 11:15 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 11:18
Ocak ayında bu PlayStation oyunları bedava!

Sony, Ocak ayında PS Plus aboneleri için ücretsiz olan oyunların listesini dünyayla paylaştı. PS4, PS3 ve PS Vita konsollarını kapsayan ücretsiz oyunlar ise şöyle: Steep (PS4), Portal Knights (PS4), Fallen Legion: Flames of the Rebellion (PS4), Zone of the Enders HD Collection (PS3), Amplitude (PS3), Fallen Legion: Flames of the Rebellion (PS Vita) ve Super Mutant Alien Assault (PS Vita).

Yukarıda saydığımız bu oyunları Ocak ayı başından itibaren oyun kütüphanenize ücretsiz ekleyebiliyorsunuz. Ancak PS Plus abonesi değilseniz, bu oyunları ücretsiz indiremezsiniz. (Hürriyet)

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Ocak ayında bu PlayStation oyunları bedava!
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