2018 yılında en iyi Android uygulamalar

Vimage

2018 Yılında en eğlenceli uygulama olarak seçilen Vimage uygulamasıyla muhteşem sinegraflar oluşturabilirsiniz. Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirebileceğiniz bu uygulamayla fotoğraflarınıza hareketli efektler ve öğeler ekleyebilirsiniz. Eğlenceli bir uygulama, denemenizi tavsiye ederiz.

Mimo

Aslında özünde kodlama öğreten bir program olan kodlama konusunda önemli terimleri hafızanızda tutmanıza olanak sağlıyor. Slogan olarak "Hareket halindeyken kod yazmayı öğrenin" cümlesini seçmiş olan program 2018 yılına damga vurmayı başardı. Ayrıca Play Store tarafından 2018 yılının en iyi kişisel gelişim uygulaması ödülüne layık görüldü. Basit ve kullanışlı arayüzü sayesinde sadece bir dil değil bütün kodlama dillerine ait terimleri öğrenmeniz mümkün.

Gorogoa

2018 yılı için en yenilikçi oyun seçilen Gorogoa etkileyici ve benzersiz tasarımıyla kendisini ön plana çıkarmayı başarmış durumda. Özünde bir bulmaca olsa da birbirinden zor resimsi öğeler sayesinde sizleri telefon başına saatlerce kilitlemeyi başarıyor. Gorogoa hem fazlasıyla düşündürüyor hem de inanılmaz eğlendiriyor.

Unfold

2018 yılında En iyi Gizemli hazine uygulaması olarak seçilen Unfold ile birlikte birbirinden harika ve eşsiz instagram hikayeleri oluşturmanız mümkün. Aslında uzun zamandır markette yerini almış olan uygulama son dönemde ünlülerin ve fenomenlerin kullanmasıyla popülerliğini arttırmış durumda.

Drops

31 yeni dil öğren mottosuyla markette yerini almış olan uygulama 2018 yılının uygulaması seçildi. Dil öğrenmeyi hem en basit şekilde hem de eğlenceli hale getirerek kullanıcılar program başında sıkmadan işini yapan uygulama bizler tarafından da oldukça beğenildi. Diğer dil öğrenme uygulamalarından daha farklı ve kullanışlı arayüzü sayesinde sizler de rahat bir şekilde yeni diller öğrenebilirsiniz.

Sizler için 2018 yılının en iyi uygulamalarını derledik. Bakalım siz bu listeden hangilerini tercih edeceksiniz. 2019 yılında bizleri hangi uygulamalar bekliyor olacak göreceğiz.