Kablosuz şarj nedir ve nasıl çalışır?

İndüksiyon yoluyla şarj etme kaba tabiriyle manyetik alan ile şarj etmeye denir. Manyetik bir alan oluşturan şarj istasyonu ve bu manyetik alanı pilde depolayabilen bir pad sayesinde cihazlar sırt sırta ya da çok kısa bir mesafede şarj olabilirler. İstasyon yüksek bir manyetik alan oluştururken cihazda bulunan bobinler bu manyetik alanını elektrik alanına çevirerek bataryayı doldurur. Tam anlamıyla kablosuz şarj olmasa da bu yöntem istasyon ve cihaz arasında bir kabloya ihtiyaç duymaz. İlk çıktığı tarihlerde diş fırçaları vs gibi cihazlarda kullanılsa da günümüz teknolojisinde akıllı telefonlar başta olmak üzere bir çok elektronik cihazda kullanılmaktadır.

İlerleyen teknolojilerde arabaları ve daha büyük cihazları şarj etmek için kullanılacak bu teknoloji şu sıralar telefonlarda bile tam verimle kullanılamamakta. Fakat geliştirme aşaması sonrasında aracınızı park halinde bıraktığınızda kendi kendine şarj olacak. Bu teknoloji inanıyoruz ki içten yanmalı motorların modasının geçtiğini iyiden iyiye düşünmemize sebep olacak. Eleketrik motorlu araçların en büyük sorunu olan şarj istasyonu ve şarj süresi çözüme ulaşırsa daha çevreci olan bu araçları yollarda daha sık görmemiz mümkün. Yeterli geliştirmeler sağlanınca dünyanın bir çok bölgesinde ve yüzden fazla sektörde kullanılması planlanan bu teknoloji biz teknoloji severler için muhteşem bir olay. Bakalım ilerleyen günler bizlere neler gösterecek.