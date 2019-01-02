Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Teknoloji Haberleri > Sony Xperia XA3 serisi CES 2019'da tanıtılabilir!

serisi 'da tanıtılabilir!

yaklaştıkça söylentilerin de dozu iyice artmaya başladı. Japon teknoloji devi 'nin 'te etkinlik yapacağını açıklamasıyla birlikte dedikodu kaynakları son bombalarını patlattı.

Giriş Tarihi: 2.1.2019 15:21 Güncelleme Tarihi: 2.1.2019 15:22
Sony Xperia XA3 serisi CES 2019'da tanıtılabilir!

Sony, CES 2019 kapsamında (Consumer Electronics Show/Tüketici Elektroniği Fuarı) basın toplantısı düzenleyecek. Bunun için medya mensuplarına davetiye gönderdi.

YENİ TELEFONLARIN TANITILMASI BEKLENİYOR

Davetiyede içerik hakkında pek bir bilgi yok, ancak Japon üreticinin 5G planlarından bahsetmesi bekleniyor. İşte bu noktada isimsiz endüstri kaynakları, Sony'nin Xperia XA3 ve Xperia XA3 Ultra'yı da tanıtabileceğini belirtti. Ayrıca Xperia L3'ü de görebiliriz. Yakın tarihli raporlarda da bu iki telefonun CES 2019'da tanıtılmasının beklendiği belirtiliyordu.

Telefonlar hakkında ortalıkta pek fazla bilgi yok, ancak her üç cihazın da ince çerçevelere sahip olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca üç modelde de çift ana kamera görebiliriz.

Sony'nin basın toplantısı ise 7 Ocak'ta düzenlenecek.

2018'in en iyi akıllı telefonları!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sony Xperia XA3 serisi CES 2019'da tanıtılabilir!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN