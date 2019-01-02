Sony Xperia XA3 serisi CES 2019'da tanıtılabilir!

Sony, CES 2019 kapsamında (Consumer Electronics Show/Tüketici Elektroniği Fuarı) basın toplantısı düzenleyecek. Bunun için medya mensuplarına davetiye gönderdi.

YENİ TELEFONLARIN TANITILMASI BEKLENİYOR

Davetiyede içerik hakkında pek bir bilgi yok, ancak Japon üreticinin 5G planlarından bahsetmesi bekleniyor. İşte bu noktada isimsiz endüstri kaynakları, Sony'nin Xperia XA3 ve Xperia XA3 Ultra'yı da tanıtabileceğini belirtti. Ayrıca Xperia L3'ü de görebiliriz. Yakın tarihli raporlarda da bu iki telefonun CES 2019'da tanıtılmasının beklendiği belirtiliyordu.

Telefonlar hakkında ortalıkta pek fazla bilgi yok, ancak her üç cihazın da ince çerçevelere sahip olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca üç modelde de çift ana kamera görebiliriz.

Sony'nin basın toplantısı ise 7 Ocak'ta düzenlenecek.