PlayStation Classic incelemesi

PlayStation Classic büyük bir kutuya sahip olmasına rağmen, ufak bir alet. Orijinal konsola göre %45 daha küçük bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Avuç içine sığıyor. Bununla birlikte ufak konsolun tasarım detayları, PS1 ile aynı. PS1'in klasik CD-ROM kapağından, düğmelerine, girişlerine kadar tüm ayrıntılar PlayStation Classic'te bulunuyor. Bu arada CD kapağının açılmadığını ve sadece tasarımsal olarak yer aldığını da belirtelim.

KURULUMU ÇOK KOLAY

Konsol yanında iki adet kablolu gamepad, güç kablosu ve HDMI kablosuyla geliyor. Güç adaptörü ise bulunmuyor. Cihazı çalıştırmak için telefonunuzun güç adaptörünü kullanabilirsiniz. Cihazın kurulumu oldukça basit ve herhangi bir ekstra ayar yapmanıza gerek yok. HDMI kablosunu direk olarak televizyonunuza bağlayıp, konsolu çalıştırmanız yeterli. Konsol açıldıktan sonra önünüze dil seçeneği geliyor ki, Türkçe dil desteğine yer verilmemiş. Menü basit ayarlanmış ve kısıtlı seçeneğe sahip. Birkaç temel ayar var o kadar. Keşke Sony ayarları biraz daha geniş tutsaymış.

NOSTALJİ RÜZGARI ESTİRİYOR

PlayStation Classic'te 20 tane oyun var. Bu oyunlar arasında Grand Theft Auto, Metal Gear Solid, Rayman, Resident Evil: Director's Cut, Tekken 3, Twisted Metal, Oddworld: Abe's Oddysee, Syphon Filter gibi birçok klasik yapım bulunuyor. Ne yazık ki konsol 20 oyunla sınırlı. Gelecekte yeni oyunlar eklenmeyecek. Bu arada oyunlar emülatör yardımıyla çalışıyor. Oyunların performansı gayet iyi, diğer yandan eski tip kontrollere yeniden alışmak da gerekiyor. Resident Evil 1, Metal Gear Solid, Tekken 3 gibi oyunları yeniden oynamak birçok eski oyuncunun anılarını canlandıracaktır. PlayStation Classic güzel vakit geçirtiyor, ancak bir süre sonra rafa kaldırabilirsiniz.

Son kısma gelecek olursak, eğer retro oyunları yeniden oynamak istiyorsanız ve oyunlarla ilgili koleksiyon yapıyorsanız PlayStation Classic'i düşünebilirsiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutlar: 149 × 33 × 105 mm

İşlemci: MediaTek MT8167a

Grafik işlemcisi: Power VR GE8300

RAM: 1 GB

Hafıza: 16 GB ECC Flash