Huawei P30 ve P30 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı!

Huawei P30 serisi telefonlar, OLED ekranlarıyla rakiplerinin arasından sıyrılmaya çalışacak. Ekran üzerinde Huawei Mate 20 Pro'da olduğu gibi parmak izi sensörünün bulunması beklenirken, çentikli ekran yapısında da köklü bir değişikliğe gidiyor. Ekranın üzerindeki çentik, yerini nokta çentiğe bırakıyor ve ön yüzdeki kamera dışında bir çentik söz konusu olmayacak.

EKRAN BOYUTLARI NEDİR?

3D yüz tanıma teknolojisini de kullanması beklenen yeni Huawei telefonun ön yüzü bu saydıklarımızın dışında Huawei Mate 20 ile benzer özellikler taşıyor. 6.1 inç'lik büyük bir ekrana sahip olacak olan telefonun Huawei P30 Pro modelinde ise ekran büyüklüğü 6.5 inç olacak.

8 GB RAM'le gelmesi beklenen telefonun Pro sürümünde ise 12 GB RAM bulunacak. 40 MP + 20 MP + 13 MP ile birlikte bir de 4. lensi de üzerinde barındıracağı konuşulan ve toplamda arka yüzünde 4 kamerası olması beklenen Huawei P30'da hızlı şarj teknolojisi de bulunuyor ve Android Pie yüklü olarak kullanıcılara sunuluyor. (Hürriyet)