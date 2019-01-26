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Bu olayları bilim insanları bile açıklayamıyor! çözülemeyen gizemli ...

insan aklının çözemediği, bilimin açıklayamadığı, insanları dehşete düşüren birçok doğaüstü olay oluyor.

Giriş Tarihi: 26.01.2019 10:12 Güncelleme Tarihi: 26.01.2019 10:56
Bu olayları bilim insanları bile açıklayamıyor! Sırrı çözülemeyen gizemli olaylar...

İşte akıllarda soru işaretleri oluşturan o ilginç ...

Bu olayları bilim insanları bile açıklayamıyor! Sırrı çözülemeyen gizemli olaylar...

Ünlü "Kiev Kozmonotu"

Bu heykelcik Avrupa'da bulunan " uzay adamı " özelliklerini gösteren tek buluntudur. Yaşı çok eskidir.

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Bu olayları bilim insanları bile açıklayamıyor! Sırrı çözülemeyen gizemli olaylar...

Tarih öncesine ait küçük Japon heykelcikleri

Yakalarında civata taşıyan bu heykelcikler bir tür uzay başlığı ve elbisesi taşımaktadır. Hatta bunlardan biri çok büyük gözlük takmaktadır. Sanki güneş ışığından korunmak ister gibi.

Bu olayları bilim insanları bile açıklayamıyor! Sırrı çözülemeyen gizemli olaylar...

Filippo Lippi tarafından yapılan "La Madonna e san Giovannino" tablosu. (15. yüzyıl) Yukarıdaki koyu renkli ve ışık saçan cisim sanki haraket ediyor gibi. Çünkü seyredenler var. Tablodaki adam ve köpek. Ressamın tablosuna aksettirdiği bu cisim hiçbir inanç ve dinsel anlatımla alakalı görünmüyor. Roma döneminde olduğu gibi günümüzde de "UFO" fenomenleri aynı şekilde gözlemlenmektedir.

Bu olayları bilim insanları bile açıklayamıyor! Sırrı çözülemeyen gizemli olaylar...

Bu resimde Antikythera makanizmasını görmektesiniz. Sağ tarafta ise teknik şeması yer almaktadır. 1900 yılında Girit adasında bulunmuştur. M.Ö. 1.yüzyıla tarihlenmektedir. Bu antik bronz mekanizma bize eski uygarlıkların düşündüğümüzün aksine daha ileri bir teknik bilgiye sahip olduğunu kanıtlıyor. Astronomik takvim olduğu düşünülen bu mekanizmada (ya da bir makinanın parçası) içinde başka dişlilerde bulunmaktadır.

Bu olayları bilim insanları bile açıklayamıyor! Sırrı çözülemeyen gizemli olaylar...

Amerika'nın eyaletinde inanılmaz bir olay yaşandı. Bir uzaylı amatör kameraya bir kadını kaçırırken yakalandı. Kız arkadaşı Jenna Hawser ile yaşayan Jeff Norris gece görüşlü kamerası ile uzaylıyı böyle görüntüledi.

Bu olayları bilim insanları bile açıklayamıyor! Sırrı çözülemeyen gizemli olaylar...

Norris uyurken uzaylı ile karşılaştığını hemen panik halinde kamerasına davrandığını söylerken uzaylının başta dostça davrandığını ancak deklanşöre basmasıyla birlikte kaçtığını söyledi. Norris kız arkadaşından üç gündür haber alamadığını söyledi.

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