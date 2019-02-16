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Galaxy satış fiyatı belli oldu!

’un ocak ayı sonunda tanıttığı Galaxy model akıllı telefonu ön siparişle ’de satışa sunuldu. Galaxy M20; 6,3 inç Full + çözünürlükte ekran, ultra geniş açılı çift arka kamera ve 5000 mAh pil kapasitesi gibi özelliklere sahip. İşte M20'nin Türkiye fiyatı ve özellikleri...

Giriş Tarihi: 16.2.2019 09:52
Samsung Galaxy M20 Türkiye satış fiyatı belli oldu!

Sadece internet üzerinden satın alınabilecek olan Galaxy M20, 15 Şubat itibariyle Samsung Online Mağaza başta olmak üzere bazı online alışveriş platformlarında ön siparişe açıldı. Ön sipariş teslimatlarının 24 Şubat ve sonrasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

ÇİFT ANA KAMERASI VAR

6.3 inçlik Full HD+ çözünürlüğe sahip olan Galaxy M20'nin 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. Telefonda, canlı odak özelliğini destekleyen 13MP'lik arka ana kameranın yanında 120 derecelik ultra-geniş açılı fotoğraf çekmeyi sağlayan 5MP'lik ikinci arka kamera ve 5000 mAh'lik pil var.

%90 oranında ekran-kasa oranına sahip olan Galaxy M20, hızlı şarj desteği sayesinde normal şarja göre 3 kat daha hızlı şarj olabiliyor.

SATIŞ FİYATI NEDİR?

Samsung Galaxy M20'nin fiyatı ise 1.799TL olarak açıklandı. (Hürriyet)

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Samsung Galaxy M20 Türkiye satış fiyatı belli oldu!
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