Algoritmalar zihinleri kontrol ediyor

İnsan zihnini kontrol altında tutmak ve yönetmek yüzyıllardan beri, özellikle kapitalist düşüncenin en önemli gündemlerinden oldu. Bunu gerçekleştirmek için geçmişten günümüze birçok alanda çalışma yapıldı ve halen yapılmaya devam ediyor. Konuyla ilgili önemli detaylar paylaşan. Sosyal Medya Araştırmacısı Ümit Sanlav şunları söyledi: "Nesnel gerçeklerin duyular vasıtasıyla belleğe kaydedilmesine algı denir. Dolayısıyla algı tasarlanabilir bir olgudur. Sosyal medyada önce bir algı tasarımı yapılır, sonra tasarlanan bu algı yönetilir, sonra hedeflenen amaç doğrultusunda harekete geçirilir."

"KİŞİSEL VERİLER PETROLDEN DAHA DEĞERLİ"

Kişisel verilerin petrolden daha değerli olduğunu belirten Sanlav: "Mevcut teknik ve potansiyel kabiliyetleri ile birlikte düşünüldüğünde algoritmalar; bizi gözetliyor, kodluyor, kaydediyor, arşivliyor, disipline ediyor ve denetliyor. Cem Yılmaz esprisinden yola çıkarak "CIA, Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates beni izleyip ne yapacak başka işi mi yok?" diyenler var. İşte yukarıda bahsettiğimiz algoritmik tasarımlar, bu isimlerin her birimizi izleyerek oluşturdukları büyük verinin (Big Data) işlenmesi ve yönetilmesiyle mümkün. O yüzden bizim verilerimiz ve mahremiyetimiz, madenlerden de, petrolden de, paradan da daha değerli" ifadelerini kullandı.

TOPLUMSAL DAVRANIŞLAR KAYDEDİLİYOR

"İnternet mecrasındaki algoritmik düzen içinde çalışan sistemler, verilerin elde edilip kullanılmasını hedefler. Twitter, Amazon, Netflix gibi algoritmik platformlar, insanlardan elde ettikleri verileri kullanıp toplumların davranış kalıplarını adreslerler. Yani Algoritmalar, kullanıcıların davranışlarına göre profiller oluşturup içeriği kullanıcı verilerine göre seçer, sıralar ve kişiselleştirirler, kullanıcıların hem bireysel hem de kişilerarası düzeylerde neyi bilmeleri ve nasıl bilmeleri gerektiğine ilişkin yollar geliştirirler."