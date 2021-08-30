Samsung kullanıcıları uyardı! Fotoğraflarınız ve videolarınız bu tarihte silinecek

KULLANICILAR İKİ GRUBA AYRILMIŞ DURUMDA

İlginç bir durum daha var, Samsung Cloud'da fotoğraf ve videoların kaldırılması, iki farklı kullanıcı olarak ayrılmış durumda. 1. gruptakiler Cloud'daki medya yedeklerine 30 Eylül'e kadar erişebilirken, 2. gruptakiler için tarih 30 Kasım. Bu iki tarihten sonra fotoğraf ve videolar Samsung Cloud'dan silinecek. Uzmanlar hangi grupta olduğunu bilmeyen kullanıcıların, medya dosyalarının yedeklerini en geç 30 Eylül'e kadar almasını tavsiye ediyor.

Samsung gönderdiği uyarıda, kullanıcıların yedeklerini almaları için son dakikaya kadar beklememelerini tavsiye ediyor. Şirket, "Son tarih yaklaştığında, artan kullanıcı sayısı nedeniyle verilerinizi sorunsuz bir şekilde indiremeyebilirsiniz" açıklamasını yaptı.