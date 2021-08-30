Samsung kullanıcıları uyardı! Fotoğraflarınız ve videolarınız bu tarihte silinecek

Samsung, fotoğraflar ve videolar için Samsung Cloud'a yükleme seçeneğini kaldırıyor. Muhtemelen şirket depolama maliyetlerini düşürmek için böyle bir karar aldı. Ancak Cloud yedekleme hizmeti, kişiler, takvimler ve notlar için aktif kalmaya devam edecek. Bundan sonra fotoğraflar ve videolar, Samsung'un bulut servisine dahil olmayacak.
VERİLER SONSUZA KADAR SİLİNECEK
Güney Koreli şirket müşterilerine gönderdiği uyarıda, Cloud servisinden fotoğraf ve videoların yedeklerini almalarını gerektiğini belirtti. Yedekleri almayan kullanıcılar ise verilerini kaybedecek.
Samsung Cloud'la ilgili bu karar daha önce Amerika, Avrupa, İngiltere ve Avustrulya'da, mayıs sonunda uygulanacaktı. Fakat daha ileri bir tarihe ertelendi.
KULLANICILAR İKİ GRUBA AYRILMIŞ DURUMDA
İlginç bir durum daha var, Samsung Cloud'da fotoğraf ve videoların kaldırılması, iki farklı kullanıcı olarak ayrılmış durumda. 1. gruptakiler Cloud'daki medya yedeklerine 30 Eylül'e kadar erişebilirken, 2. gruptakiler için tarih 30 Kasım. Bu iki tarihten sonra fotoğraf ve videolar Samsung Cloud'dan silinecek. Uzmanlar hangi grupta olduğunu bilmeyen kullanıcıların, medya dosyalarının yedeklerini en geç 30 Eylül'e kadar almasını tavsiye ediyor.
Samsung gönderdiği uyarıda, kullanıcıların yedeklerini almaları için son dakikaya kadar beklememelerini tavsiye ediyor. Şirket, "Son tarih yaklaştığında, artan kullanıcı sayısı nedeniyle verilerinizi sorunsuz bir şekilde indiremeyebilirsiniz" açıklamasını yaptı.