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Giriş Tarihi: 28.9.2021 11:10 Son Güncelleme: 28.9.2021 11:10

iPhone 13 kullanıcılarının canını sıkan problem! Çekilen fotoğraflarda siyah noktalar oluşuyor

iPhone 13 kullanıcılarının canını sıkan problem! Çekilen fotoğraflarda siyah noktalar oluşuyor

iPhone 13 serisi kısa süre önce piyasaya sürüldü. Fakat bazı iPhone 13 sahiplerinin yeni telefonlarıyla ilgili problemleri var. Tüketiciler, iPhone 13'te denk geldikleri sorunları sosyal medya ve çeşitli internet topluluklarında paylaşıyorlar. Son olarak kullanıcılar iPhone 13'le çektikleri fotoğraflarda siyah piksellerin oluştuğunu belirtti. İşte detaylar...

Hakkında bolca dedikodu dönen iPhone 13 ailesi, 14 Eylül'de düzenlenen etkinlikle tanıtıldı ve 24 Eylül'de ise belirli ülke pazarlarında satışa sunuldu. Daha sonraki haftalarda ise farklı ülkelerde de satışa çıkacak. iPhone 13 satın alan tüketicilerden bazıları telefonlarında sorunlarla karşılaştı. Şimdi de bu hataların arasına fotoğraflarda görünen siyah piksel eklendi.

Çin'in sosyal medya ağı Weibo'da yer alanlara göre iPhone 13'le çekilen fotoğraflarda, siyah piksel hatası gerçekleşiyor. Weibo'da söz konusu problem hakkında mesajlar var. Siyah pikselle karşılaşan tüketiciler kanıt olarak da fotoğraflar ve video paylaşmış.

Görünüşe göre iPhone 13'ün kamerasını açınca ekranda, siyah veya farklı renkte bir piksel görünmüyor. Ayrıca önizleme penceresinde de herhangi bir hata yok. Ancak kullanıcılar çekilen fotoğrafı açınca siyah piksellerin göründüğünü belirtiyor.

Problemi gidermeye yönelik herhangi bir geçici çözüm bulunmuyor. Sorunun nedeni de belli değil. Ancak yapılan yorumlara bakılınca yazılımsal olduğuna dair tahminler var. Apple konuyla ilgili açıklama yapmadı, ancak yakın zamanda teknoloji devinden bir açıklamanın gelmesi bekleniyor.

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iPhone 13 kullanıcılarının canını sıkan problem! Çekilen fotoğraflarda siyah noktalar oluşuyor
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