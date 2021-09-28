iPhone 13 kullanıcılarının canını sıkan problem! Çekilen fotoğraflarda siyah noktalar oluşuyor

Problemi gidermeye yönelik herhangi bir geçici çözüm bulunmuyor. Sorunun nedeni de belli değil. Ancak yapılan yorumlara bakılınca yazılımsal olduğuna dair tahminler var. Apple konuyla ilgili açıklama yapmadı, ancak yakın zamanda teknoloji devinden bir açıklamanın gelmesi bekleniyor.